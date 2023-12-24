ماليزيا تبحث تعزيز التعاون مع جامعة العلوم الإسلامية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 كانون الأوّل (بترا)- بحث وفد ماليزي حكومي رفيع المستوى مثله النائب الأول لرئيس الوزراء الدكتور داتؤ دكتور محمد بن عبدالحميد بينانج يرافقه سكرتير نائب رئيس الوزراء جئ ذو الكفل محمد، والوفد المرافق لهم، مع جامعة العلوم الإسلامية العالمية سُبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وتذليل العقبات أمام تحقيق الأهداف المشتركة.
وأكد رئيس الجامعة الدكتور جعفر الفناطسة، حرص الجامعة على الارتقاء بمستوى التعليم في مختلف التخصصات التعليمية، وفتح الباب أمام مزيد من التعاون في العديد من الملفات بين الجانبين، مؤكدًا فخر الجامعة بوجود الطلبة الماليزيين بين نسيجها الطلابيّ.
من جهته، أعرب الدكتور بن عبدالحميد عن شكره وتقديره للجهود المبذولة في سبيل الارتقاء بمستوى التعليم على مستوى العالم، وحرصه على الاستفادة القصوى من الخبرات العلمية والتجارب التي تساهم بشكل فعال في تطوير التعليم الجامعي في بلادهم، مشيراً إلى أن هدف الزيارة النظر في إمكانية انشاء مركز تعليمي متكامل في ماليزيا تحت إشراف جامعة العلوم الإسلامية العالمية.
وفي ختام الزيارة، التي حضرها من الجانب الماليزي، وزير الزراعة توان فهمي ومن المجلس الديني الإسلامي داتؤ حاجي رشيدي بن حسين ورئيس الكلية الجامعية الإسلامية التكنولوجية العالمية الدكتور وأن نجمي بن محمد فيصل ونائب رئيس الكلية محمد عصام الدين، ومستشار العلاقات الدولية بالشرق الأوسط الدكتور رضا سرور.
كما حضر اللقاء نائب رئيس الجامعة الدكتور موفق مقدادي ومساعد الرئيس الدكتور غالب الحوراني وعدد من عمداء الكليات.
--(بترا)
س ص/ب ع / ع ط
24/12/2023 19:52:34
MENAFN24122023000117011021ID1107653696
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