ماليزيا تبحث تعزيز التعاون مع جامعة العلوم الإسلامية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الأوّل (بترا)- بحث وفد ماليزي حكومي رفيع المستوى مثله النائب الأول لرئيس الوزراء الدكتور داتؤ دكتور محمد بن عبدالحميد بينانج يرافقه سكرتير نائب رئيس الوزراء جئ ذو الكفل محمد، والوفد المرافق لهم، مع جامعة العلوم الإسلامية العالمية سُبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وتذليل العقبات أمام تحقيق الأهداف المشتركة.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور جعفر الفناطسة، حرص الجامعة على الارتقاء بمستوى التعليم في مختلف التخصصات التعليمية، وفتح الباب أمام مزيد من التعاون في العديد من الملفات بين الجانبين، مؤكدًا فخر الجامعة بوجود الطلبة الماليزيين بين نسيجها الطلابيّ.

من جهته، أعرب الدكتور بن عبدالحميد عن شكره وتقديره للجهود المبذولة في سبيل الارتقاء بمستوى التعليم على مستوى العالم، وحرصه على الاستفادة القصوى من الخبرات العلمية والتجارب التي تساهم بشكل فعال في تطوير التعليم الجامعي في بلادهم، مشيراً إلى أن هدف الزيارة النظر في إمكانية انشاء مركز تعليمي متكامل في ماليزيا تحت إشراف جامعة العلوم الإسلامية العالمية.

وفي ختام الزيارة، التي حضرها من الجانب الماليزي، وزير الزراعة توان فهمي ومن المجلس الديني الإسلامي داتؤ حاجي رشيدي بن حسين ورئيس الكلية الجامعية الإسلامية التكنولوجية العالمية الدكتور وأن نجمي بن محمد فيصل ونائب رئيس الكلية محمد عصام الدين، ومستشار العلاقات الدولية بالشرق الأوسط الدكتور رضا سرور.

كما حضر اللقاء نائب رئيس الجامعة الدكتور موفق مقدادي ومساعد الرئيس الدكتور غالب الحوراني وعدد من عمداء الكليات.

--(بترا)

س ص/ب ع / ع ط

24/12/2023 19:52:34