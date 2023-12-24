الأونروا: فقدنا 142 فردا من طواقمنا في غزة مع عائلاتهم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الأول (بترا)- أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أنها فقدت 142 فردا من طواقمها في غزة منذ بدء الحرب.

وقالت الوكالة مساء اليوم الأحد، عبر منصة إكس، إن معظم من تم فقدهم قتلوا مع عائلاتهم في القطاع.

وأضافت، أنه من الصعب في هذه اللحظة الكئيبة أن نوجه التهنئة لأولئك الذين يحتفلون بعيد الميلاد المجيد مع استمرار الحزن والدمار في غزة.

--(بترا)

رصد /ف ق/ب ع/ ع ط

24/12/2023 19:39:40