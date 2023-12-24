مقتل ضابط إسرائيلي بمعارك شمال غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الأول (بترا)- أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مقتل ضابط مدرعات في الكتيبة 79 خلال المعارك الدائرة في شمال قطاع غزة.

ويأتي ذلك وسط معارك ضارية تخوضها المقاومة الفلسطينية شمال غزة مع جنود الاحتلال، فيما أعلن جيش الاحتلال في وقت سابق اليوم مقتل 14 ضابطا وجنديا بيوم واحد في معارك غزة.

--(بترا)

رصد / ف ق/ب ع / ع ط

24/12/2023 19:33:20