نقابة المقاولين تسلم الهيئة الخيرية الهاشمية مساعدات عينية لصالح غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 كانون الأول(بترا)- سلمت نقابة المقاولين الأردنيين، اليوم الأحد، إلى الهيئة الخيرية الهاشمية مساعدات عينية، تم جمعها من خلال الحملة التي أطلقتها لجنة دعم الصمود لصالح الأشقاء في قطاع غزة.
وقال نقيب المقاولين الأردنيين المهندس أيمن الخضيري، "إن هذا التبرع يأتي نصرة للأشقاء في غزة، وتعبيرا عن تضامننا معهم في محنتهم ووقوفنا إلى جانبهم في وجه هذا العدوان الوحشي".
وأضاف الخضيري، "إن هذه المساعدات تأتي استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي لطالما كان سبّاقا في تقديم العون والمساعدة للمحتاجين في مختلف أنحاء العالم".
وأكد أن نقابة المقاولين، ستواصل جهودها في مساعدة الأشقاء في غزة، وتقديم الدعم لهم في مختلف المجالات، مشددا على أن النقابة ماضية في تنفيذ المبادرات بكل أنواعها للاستمرار في الوقوف مع الأشقاء في غزة، وتقديم الدعم لهم في مختلف المجالات.
--(بترا)
رش/ب ع / ع ط
24/12/2023 19:32:39
MENAFN24122023000117011021ID1107653693
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