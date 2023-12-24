نقابة المقاولين تسلم الهيئة الخيرية الهاشمية مساعدات عينية لصالح غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الأول(بترا)- سلمت نقابة المقاولين الأردنيين، اليوم الأحد، إلى الهيئة الخيرية الهاشمية مساعدات عينية، تم جمعها من خلال الحملة التي أطلقتها لجنة دعم الصمود لصالح الأشقاء في قطاع غزة.

وقال نقيب المقاولين الأردنيين المهندس أيمن الخضيري، "إن هذا التبرع يأتي نصرة للأشقاء في غزة، وتعبيرا عن تضامننا معهم في محنتهم ووقوفنا إلى جانبهم في وجه هذا العدوان الوحشي".

وأضاف الخضيري، "إن هذه المساعدات تأتي استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي لطالما كان سبّاقا في تقديم العون والمساعدة للمحتاجين في مختلف أنحاء العالم".

وأكد أن نقابة المقاولين، ستواصل جهودها في مساعدة الأشقاء في غزة، وتقديم الدعم لهم في مختلف المجالات، مشددا على أن النقابة ماضية في تنفيذ المبادرات بكل أنواعها للاستمرار في الوقوف مع الأشقاء في غزة، وتقديم الدعم لهم في مختلف المجالات.

--(بترا)

رش/ب ع / ع ط

24/12/2023 19:32:39