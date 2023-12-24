جامعة الزرقاء تحصل على دعم ايراسموس لمشروع حول معالجة التغير المناخي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 24 كانون الأول (بترا)-حصلت جامعة الزرقاء، على دعم من الاتحاد الاوروبي ضمن المشاريع البحثية لمشروع ايراسموس - فئة "جون"، وحمل المشروع عنوان" تجربة الاتحاد الأوروبي في معالجة التغير المناخي".
وضم الفريق البحثي للمشروع مدير وحدة التعاون الدولي الدكتور أشرف شقدان، وعميد كلية الحقوق الدكتور عمر المخزومي، وعددا من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الهندسة.
ويهدف المشروع لتعريف طلبة الجامعة والمجتمع المحلي بسياسات وأنظمة الاتحاد الاوروبي المتعلقة بالتغير المناخي وآثاره، اضافة إلى الاتفاقيات الدولية ومعالجة أسبابه، الذي يستمر لثلاث سنوات.
ويبدأ العمل في المشروع باستحداث مساقين دراسيين: الأول في كلية الهندسة بمسمى "تجربة الاتحاد الأوروبي في معالجة التغير المناخي"، الآخر في كلية الحقوق بمسمى "التجربة القانونية للاتحاد الأوروبي في معالجة التغير المناخي" .
وثمن الفريق البحثي الدعم المتميز الذي تقدمه إدارة الجامعة ممثلة برئيس مجلس إدارة شركة الزرقاء للتعليم والإستثمار الدكتور محمود أبو شعيرة ورئيس الجامعة الدكتور نضال الرمحي في دعم المشاركة في المشاريع الدولية.
--(بترا)
ع ض/ ع ط
24/12/2023 19:04:39
MENAFN24122023000117011021ID1107653692
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