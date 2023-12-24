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جامعة الزرقاء تحصل على دعم ايراسموس لمشروع حول معالجة التغير المناخي

12/24/2023 2:28:22 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الزرقاء 24 كانون الأول (بترا)-حصلت جامعة الزرقاء، على دعم من الاتحاد الاوروبي ضمن المشاريع البحثية لمشروع ايراسموس - فئة "جون"، وحمل المشروع عنوان" تجربة الاتحاد الأوروبي في معالجة التغير المناخي".
وضم الفريق البحثي للمشروع مدير وحدة التعاون الدولي الدكتور أشرف شقدان، وعميد كلية الحقوق الدكتور عمر المخزومي، وعددا من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الهندسة.
ويهدف المشروع لتعريف طلبة الجامعة والمجتمع المحلي بسياسات وأنظمة الاتحاد الاوروبي المتعلقة بالتغير المناخي وآثاره، اضافة إلى الاتفاقيات الدولية ومعالجة أسبابه، الذي يستمر لثلاث سنوات.
ويبدأ العمل في المشروع باستحداث مساقين دراسيين: الأول في كلية الهندسة بمسمى "تجربة الاتحاد الأوروبي في معالجة التغير المناخي"، الآخر في كلية الحقوق بمسمى "التجربة القانونية للاتحاد الأوروبي في معالجة التغير المناخي" .
وثمن الفريق البحثي الدعم المتميز الذي تقدمه إدارة الجامعة ممثلة برئيس مجلس إدارة شركة الزرقاء للتعليم والإستثمار الدكتور محمود أبو شعيرة ورئيس الجامعة الدكتور نضال الرمحي في دعم المشاركة في المشاريع الدولية.
--(بترا)
ع ض/ ع ط
24/12/2023 19:04:39

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