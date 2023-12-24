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اللجنة الأولمبية تشيد بأنشطة الاتحاد العربي للكرة الطائرة

12/24/2023 2:28:21 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الأول (بترا)- أشادت الأمين العام للجنة الأولمبية الأردنية، رنا السعيد، بالدور الكبير الذي يقوم به الاتحاد العربي للكرة الطائرة في إقامة البطولات.
ووجهت السعيد، الشكر لأسرة الاتحاد العربي على اختيار الأردن لإستضافة البطولة العربية للأندية أبطال الدوري، التي ستقام في عمان من 17 ولغاية 29 شباط المقبل.
جاء ذلك خلال استقبالها الأمين العام للاتحاد العربي فراس الحلواجي، اليوم الأحد في مكتبها، بحضور نائب رئيس الاتحاد الأردني للكرة الطائرة جهاد قطيشات.
وقال الاتحاد في بيان اليوم، إن الحلواجي أعرب عن شكره وتقديره للجنة الأولمبية الأردنية، والاتحاد الأردني للكرة الطائرة، على تعاونهما وحرصهما على التحضير المبكر لمنافسات البطولة والعمل على إنجاحها.
--(بترا)
خ خ/ ع ط
24/12/2023 19:02:46

MENAFN24122023000117011021ID1107653691

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