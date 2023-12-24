اللجنة الأولمبية تشيد بأنشطة الاتحاد العربي للكرة الطائرة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 كانون الأول (بترا)- أشادت الأمين العام للجنة الأولمبية الأردنية، رنا السعيد، بالدور الكبير الذي يقوم به الاتحاد العربي للكرة الطائرة في إقامة البطولات.
ووجهت السعيد، الشكر لأسرة الاتحاد العربي على اختيار الأردن لإستضافة البطولة العربية للأندية أبطال الدوري، التي ستقام في عمان من 17 ولغاية 29 شباط المقبل.
جاء ذلك خلال استقبالها الأمين العام للاتحاد العربي فراس الحلواجي، اليوم الأحد في مكتبها، بحضور نائب رئيس الاتحاد الأردني للكرة الطائرة جهاد قطيشات.
وقال الاتحاد في بيان اليوم، إن الحلواجي أعرب عن شكره وتقديره للجنة الأولمبية الأردنية، والاتحاد الأردني للكرة الطائرة، على تعاونهما وحرصهما على التحضير المبكر لمنافسات البطولة والعمل على إنجاحها.
--(بترا)
خ خ/ ع ط
24/12/2023 19:02:46
MENAFN24122023000117011021ID1107653691
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