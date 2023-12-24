مالية النواب تناقش موازنة وزارة التخطيط والتعاون الدولي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الأول (بترا)- ناقشت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، مشروع موازنة وزارة التخطيط والتعاون الدولي لعام 2024 وآليات التنسيق بين المشاريع والمبادرات المختلفة.

وحضر الاجتماع، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ومدير عام الموازنة العامة مجدي الشريقي، ومدير عام دائرة الاحصاءات العامة حيدر فريحات.

وقال السليحات إن اللجنة طلبت من الوزارة بيانا خطيا، عن حجم المساعدات والمنح بمختلف أشكالها للمملكة للعام 2024، ومدى الاستجابة لخطة اللجوء السوري للعام 2023، وهل هناك إشارات للأعباء التي يتحملها الأردن في المنتدى العالمي للاجئين، مطالبا بتزويد اللجنة بالمؤشرات الاقتصادية الكلية، ومعدل البطالة حسب دائرة الاحصاءات العامة.

من جهتهم، طالب أعضاء اللجنة النواب، علي الطراونة، وجعفر ربابعة، وبسام الفايز، ونضال الحياري، وسليمان أبو يحيى، وعمر النبر، وتيسير كريشان، بتزويد اللجنة بمخرجات خطتي التحديث الاقتصادي والإداري، وبرنامج عمل الحكومة الاقتصادي، والخطط التنموية المنبثقة من الوزارة ونتائجها لعام 2023 وبرنامجها التنفيذي للعام 2024.

بدورها، بينت طوقان إن المنح الخارجية للعام المقبل ستبلغ 724 مليون دينار، منها 599 مليونا من الولايات المتحدة الأميركية، ومنحة خليجية بقيمة 46 مليونا، ومنحة من الاتحاد الاوروبي بقيمة 45 مليونا، ومنحة قمة مكة ودولة الإمارات بقيمة 33 مليون دينار.

وأشارت إلى تراجع الدول الداعمة عن تقديم المساعدات المالية التي تخص خطة الاستجابة للجوء السوري إلى 22 بالمئة، وهذا يعتبر انخفاض كبير مقارنةً بالمتطلبات المفروضة على الأردن.

ولفتت إلى تكثيف الجهود لدعم ملف اللجوء السوري بهدف تمكين الأولويات الأساسية، داعية إلى أن يكون هناك استجابة عالمية للملف، وعدم تحميل الأردن هذا الملف الضخم.

واوضحت طوقان، أن الوزارة ستنتهي من إعداد البرنامج التنفيذي، بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية، مؤكدة أهمية رؤية التحديث كخارطة طريق للأعوام العشرة المقبلة لتمكين الأردن من الاستفادة من مختلف الإمكانات والفرص في الاقتصاد الوطني والاستفادة من ميزاته التنافسية.

وأشارت إلى مساع أردنية مكثفة للحصول على منح تمويلية لتنفيذ مشروع الناقل الوطني، حيث جرى حصر المنح الأوروبية، ضمن بنك الاستثمار الأوروبي، فضلا عن خطط أخرى لاستقطاب المنح والقروض لدعم الملف وتنفيذه.

وفيما يتعلق بنسب البطالة؛ قالت طوقان إن نسبة البطالة في الأردن بلغت 22.3 بالمئة، إذ بلغت النسبة بين الذكور 19بالمئة، والإناث 31 بالمئة، مشيرة إلى أن هناك برامج نستطيع من خلالها دعم المشاركة الاقتصادية للمرأة خاصة وأن معدلات عمل المرأة الأردنية متواضعة عالميًا بنسبة 14 بالمئة فقط، ما يتطلب مشاريع إضافية لتمكين مشاركة المرأة وتشغيلها.

من جهته، بين مدير الاحصاءات العامة، أنه سيكون هناك تعداد سكاني في العام 2025، مشيرا إلى أن دقة التعداد السكاني الماضي بلغت 95 بالمئة.

وأضاف أن معدل النمو السكاني في الأردن بلغ 2 إلى 2.10 بالمئة.

وبلغت موازنة دائرة الاحصاءات العامة نحو 16 مليون دينار منها 6.934 مليون نفقات جارية، و9.275 مليون دينار نفقات رأسمالية.

يشار إلى أن موازنة وزارة التخطيط للعام 2024 بلغت نحو 15.2 مليون دينار بارتفاع نحو 2,6 مليون، وبلغت النفقات الجارية نحو 3.6 مليون بارتفاع 436 ألف دينار نتيجة الزيادة الطبيعية في الرواتب والأجور وارتفاع في النفقات التشغيلية بقيمة 12 ألفا، أما النفقات الرأسمالية فقد بلغت 11.6 مليون بارتفاع 2.185 مليون دينار.

--(بترا)

م خ/ن ح/رق/ ع ط

24/12/2023 19:01:45