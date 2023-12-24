الصفدي ونظيره الإماراتي يؤكدان ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

أبو ظبي 24 كانون الأول (بترا)- أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وإدخال مساعدات إنسانية كافية وفورية ومستدامة إلى جميع أنحاء قطاع غزة.

وأكد الوزيران، في اجتماع جاء في إطار عملية التنسيق والتشاور المستمرة بين البلدين الشقيقين، ضرورة اعتماد الآليات الفاعلة التي تتيح متطلبات مواجهة الكارثة الإنسانية التي يواجهها القطاع.

وأكد الصفدي والشيخ عبدالله، مواقف المملكة والإمارات الثابتة في رفض تهجير الفلسطينيين داخل الأرض الفلسطينية وإلى خارجها، وشددا على ضرورة عودة المهجرين في غزة إلى مناطقهم.

كما أكدا أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام العادل والشامل في المنطقة.

وبحث الوزيران، سبل تطوير العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات، وتوسعة التعاون الاستثماري والاقتصادي بينهما تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، وأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وثمن الصفدي، دعم الإمارات المستمر للأردن لمساعدته على مواجهة التحديات الاقتصادية، وتبعات الأزمات الإقليمية على المملكة.

--(بترا)

ص خ/ ن ح/ ع ط

24/12/2023 18:47:50