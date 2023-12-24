بورصة عمان تغلق على انخفاض

عمان 24 كانون الأول (بترا)- أغلقت بورصة عمان، اليوم الأحد، على انخفاض بنسبة 0.04 بالمئة، لتصل عند مستوى 2424 نقطة. وبلغت حجم الأسهم المتداولة 3.2 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.8 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2273 صفقة. --(بترا) رش/ن ح/رق 24/12/2023 18:13:02

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