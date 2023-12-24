بورصة عمان تغلق على انخفاض
التاريخ
12/24/2023 2:28:19 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 كانون الأول (بترا)- أغلقت بورصة عمان، اليوم الأحد، على انخفاض بنسبة 0.04 بالمئة، لتصل عند مستوى 2424 نقطة.
وبلغت حجم الأسهم المتداولة 3.2 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.8 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2273 صفقة.
--(بترا)
رش/ن ح/رق
24/12/2023 18:13:02
MENAFN24122023000117011021ID1107653688
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