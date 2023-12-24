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الكنائس تحيي عيد الميلاد المجيد في بيت لحم دون احتفالات

12/24/2023 2:28:19 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 24 كانون الأول (بترا)- بدأت الكنائس المسيحية التي تسير حسب التقويم الغربي، اليوم الأحد، إحياء شعائر عيد الميلاد المجيد، بعد إلغاء جميع مظاهر الاحتفال، إسنادا لأهالي قطاع غزة، الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي غاشم.
وخلت ساحة المهد في مدينة بيت لحم، من جميع مظاهر الاحتفالات والزينة، بهذه المناسبة، حيث غابت شجرة الميلاد، وحلت مكانها مغارة "الميلاد تحت الأنقاض".
وقال رئيس بلدية بيت لحم، حنا حنانيا في بيان "الميلاد يأتي هذا العام في وقت يعاني فيه شعبنا الفلسطيني من ظلم وقهر الاحتلال، ورسالة مدينة بيت لحم هي رسالة حزن وغضب ورفض كامل للعدوان على قطاع غزة والشعب الفلسطيني بشكل عام".
وقال راعي طائفة اللاتين، الأب رامي عساكرية، إن مجلس الأساقفة قرر تفادي الاحتفالات بعيد الميلاد، والتركيز على الصلاة من أجل أن يحل السلام وإيقاف الحرب على قطاع غزة، مضيفا "بيت لحم ليست كما كانت عليه في الأعوام الماضية في مثل هذه الأيام، فهي حزينة".
--(بترا)
م ف/ن ح/رق
24/12/2023 18:11:07

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