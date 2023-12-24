ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 103 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 103 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة
التاريخ
12/24/2023 2:28:19 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 كانون الأول (بترا)- أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأحد، عن استشهاد صحفيين فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي شمالي القطاع، ما يرفع عدد الصحفيين الشهداء منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 103.
وقال المكتب في بيان له "إن ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين، جاء بعد ارتقاء الصحفي محمد يونس الزيتونية، والصحفي محمد عبد الخالق العف، على يد الغدر الإسرائيلي في غزة".
--(بترا)
رصد/ف ق/ن ح/رق
24/12/2023 18:07:25
MENAFN24122023000117011021ID1107653686
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