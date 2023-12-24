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ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 103 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة

12/24/2023 2:28:19 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الأول (بترا)- أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأحد، عن استشهاد صحفيين فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي شمالي القطاع، ما يرفع عدد الصحفيين الشهداء منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 103.
وقال المكتب في بيان له "إن ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين، جاء بعد ارتقاء الصحفي محمد يونس الزيتونية، والصحفي محمد عبد الخالق العف، على يد الغدر الإسرائيلي في غزة".
--(بترا)
رصد/ف ق/ن ح/رق
24/12/2023 18:07:25

MENAFN24122023000117011021ID1107653686

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