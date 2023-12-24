ارتفاع قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 14 خلال الـ24 ساعة الماضية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الأول (بترا)- ارتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ24 الساعة الماضية إلى 14 جنديا.

جاء ذلك بعد أن أعلن جيش الاحتلال، اليوم الأحد، مقتل أحد جنوده في جنوبي قطاع غزة، يضاف إلى 8 جنود سبق أن أعلن عن مقتلهم صباح اليوم في معارك شمالي وجنوبي القطاع.

وكان جيش الاحتلال أعلن مساء أمس السبت، عن مقتل 5 من جنوده في غزة، لرتفعت حصيلة قتلاه منذ بدء العدوان البري على القطاع غزة، إلى 153، بينما ارتفعت الحصيلة الكلية منذ بداية العدوان إلى 486 جنديا.

--(بترا)

رصد/ف ق/ن ح/رق

24/12/2023 18:06:35