ارتفاع قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 14 خلال الـ24 ساعة الماضية

ارتفاع قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 14 خلال الـ24 ساعة الماضية
التاريخ
12/24/2023 2:28:19 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 كانون الأول (بترا)- ارتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ24 الساعة الماضية إلى 14 جنديا.
جاء ذلك بعد أن أعلن جيش الاحتلال، اليوم الأحد، مقتل أحد جنوده في جنوبي قطاع غزة، يضاف إلى 8 جنود سبق أن أعلن عن مقتلهم صباح اليوم في معارك شمالي وجنوبي القطاع.
وكان جيش الاحتلال أعلن مساء أمس السبت، عن مقتل 5 من جنوده في غزة، لرتفعت حصيلة قتلاه منذ بدء العدوان البري على القطاع غزة، إلى 153، بينما ارتفعت الحصيلة الكلية منذ بداية العدوان إلى 486 جنديا.
--(بترا)
رصد/ف ق/ن ح/رق
24/12/2023 18:06:35
MENAFN24122023000117011021ID1107653685
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