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الأرصاد الجوية: رأس منيف تسجل أعلى كمية أمطار خلال الـ48 ساعة الماضية

12/24/2023 2:28:19 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الأول (بترا)- قال مدير ادارة الارصاد الجوية، رائد آل خطاب، إن المنخفض الجوي الذي شهدته المملكة منذ يوم الجمعة الأول في مربعانية الموسم الحالي، تركزت هطولاته المطرية في المناطق الشمالية بما فيها الأغوار الشمالية، والتي كانت الأشد غزارة.
وأضاف أن محطة رصد جوي رأس منيف سجلت أعلى مجموع مطري خلال الـ48 ساعة الماضية في المناطق الشمالية وبلغ 100.1 ملم، والذي يشكل ما نسبته 17 بالمئة من معدله الموسمي العام، تلتها محطة رصد جوي صما بمجموع مطري بلغ 94.7 ملم، والذي يشكل ما نسبته 21 بالمئة من معدلها الموسمي العام، تلتها محطة رصد إربد بمجموع مطري بلغ 83.0 ملم، وبنسبة 19 بالمئة من معدلها الموسمي العام، ومن ثم محطة رصد الباقورة في الأغوار الشمالية بمجموع مطري بلغ 79.0 ملم وبنسبة 21 بالمئة من معدلها الموسمي العام.
وتابع آل خطاب، أن عمان سجلت في محطة رصد جوي حدائق الحسين أعلى مجموع مطري في المناطق الوسطى وبلغ 55.5 ملم والذي يشكل ما نسبته 11 بالمئة من معدلها الموسمي العام، تلتها محطة رصد الجامعة الأردنية بمجموع مطري بلغ 53.0 ملم وبنسبة 10 بالمئة من معدلها الموسمي العام، فيما لم تسجل أغلب المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة حتى صباح اليوم الأحد أي هطولات مطرية.
وبين أن أمطار المربعانية تشكل عادة ما نسبته 30 بالمئة من المعدل الموسمي المطري العام في أغلب مناطق المملكة، فيما يحقق الأسبوع الأول من فترة المربعينية ما نسبته 4 بالمئة من المعدل الموسمي العام، وقد حققت مجاميع الأمطار في المناطق الشمالية خلال الـ48 ساعة الماضية نصف الأمطار المفترض تحقيقها خلال المربعينية، كما حققت المناطق الوسطى ثلث مجموع الأمطار لفترة المربعينية.
--(بترا)
ح ظ/ف م/رق
24/12/2023 17:34:27

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