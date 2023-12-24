المالية النيابية تناقش موازنة وزارة الأشغال العامة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الأول (بترا)- ناقشت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، موازنة وزارة الأشغال العامة والإسكان، والدوائر التابعة لها للعام المقبل، ضمن مناقشاتها لمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2024.

وأشار رئيس اللجنة النائب الدكتور نمر السليحات، في بداية اللقاء إلى مواقف الأردن الثابتة تجاه الأشقاء في فلسطين المحتلة وجهوده لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشددًا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف الحرب وجرائم الاحتلال البشعة.

وقال بحضور النواب، علي الطراونه، وبسام الفايز، وعمر النبر، وسليمان أبو يحيي، ونضال الحياري، وخالد البستنجي، وجعفر ربابعة، وهايل عياش، وذياب المساعيد، وصالح الوخيان، وتيسير كريشان، إن موازنة وزارة الأشغال بلغت نحو 136,5 مليون دينار، بارتفاع نحو 8,5 مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير 2023.

وأضاف بعد الاجتماع، أن اللجنة استوضحت من وزارة الأشغال ودوائرها عن جميع بنود موازنة الوزارة، مشيدا بجهود الوزارة في إنجاز المشاريع ضمن إطار إنشائي متطور وسلامة الطرق وربطها مع التجمعات السكانية والاقتصادية.

وبحسب السليحات، بلغت النفقات الجارية نحو 44 مليون دينار، بارتفاع 1.338 مليون دينار منها 1.266 مليون نمو في الرواتب والأجور وتعبئة الشواغر، فيما بلغت النفقات الرأسمالية، 92,5 مليون دينار، بارتفاع 7.133 مليون دينار، مقارنة بإعادة تقدير 2023.

وطالب السليحات الوزارة بوضع اللجنة بصورة حالة الطرق والسلامة المروية، ومشروع كفاءة الطاقة بقيمة 300 ألف دينار للمباني الحكومية، علما أن مخصصاته في 2023 ، كانت 20 ألفا.

وأوضح السليحات أن مخصصات دائرة العطاءات بلغت 2.825 مليون دينار، منها 1.71 مليون دينار نفقات جارية، بارتفاع 126 ألف دينار نتيجة نمو في الرواتب والأجور وتعبئة شواغر.

كما طالب بإطلاع اللجنة على تفاصيل، شراء مركبات وآليات بقيمة 60 ألف دينار، وشراء معدات وأجهزة بقيمة 75 ألفا، وإنشاء أبنية بقيمة 900 ألف، ونظام الشراء الإلكتروني ومخصصاته السنوية.

وبلغت إيرادات المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري من دخل الملكية وبيع السلع والخدمات والايرادات المختلفة 11.525 مليون دينار، في حين بلغت النفقات العامة نحو 11.5 مليون بارتفاع بقيمة 4.125 مليون دينار.

فيما بلغت النفقات الجارية، نحو 4 ملايين دينار بارتفاع 107 آلاف دينار تمثل الزيادة الطبيعية وتعبئة الشواغر، إضافة الى ارتفاع بند مصروفات السلع والخدمات بقيمة 4 آلاف دينار.

وأكد ضرورة اطلاع اللجنة على مشاريع المؤسسة وأثره في أعمالها ، والمشاريع المتعثرة والقائمة ونسبة تحقيق أهدافها، وحاجتها للشواغر.

بدوره، قال وزير الأشغال المهندس ماهر أبو السمن، إن الوزارة معنية بتقديم الخدمات في المحافظات كافة، خاصة أن مهمتها إنشاء شبكات طرق ومبان عامة ووضع وكودات البناء.

وكشف عن وجود أمر تغييري في مشروع الباص سريع التردد عمان - الزرقاء، لجسر المسلخ بقيمة 12 مليون دينار، جرى تأجيله لبداية العام المقبل، علما بانه سيتم الانتهاء من المشروع في الربع الأول من العام ذاته.

وقال إنه جرى إقصاء العديد من المقاولين في المشاريع التي تأخر إنجازها، وإحالتها لجهة أخرى للاسراع في الإنجاز، مؤكدا أن هناك إجراءات صارمة تتخذ حال وجود أي تقصير.

وأكد أبو السمن، حاجة الوزارة الكبيرة لتحديث آلياتها، مشيرا الى مشاريع أنجزت خلال العام الحالي ومن أهمها طرق، النقب، والجعيدية، والزرقاء المفرق، والنعيمة بلعما.

من جانبه، قال مدير عام دائرة العطاءات الحكومية، المهندس محمود خليفات، إن هناك توجها لإنشاء مبنى يضم دائرة العطاءات ومديرية البنى التحتية، حيث ستحتوي هذه المديرية على جميع البيانات والمعلومات والمخططات للجهات ذات العلاقة للجوء إليها عند صيانة الطرق ومعرفة ماهو مخفي في باطن الأرض.

وتحدث خليفات حول نظام "جونيبس"، مشيرا إلى أن الدائرة لم تطرح أي عطاء ورقي منذ بداية العام الحالي، وتحولت إلى طرح العطاءات إلكترونيا بالكامل.

وبين أنه جرى تدريب نحو 57 جهة حكومية على النظام، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من تدريب جميع الجهات الحكومية في عام 2025، والتخلي عن طرح العطاءات ورقيا والانتقال بالكامل للإلكتروني.

إلى ذلك، عرضت مديرة مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري المهندسة جمانة العطيات، لمشاريع المؤسسة خلال عام 2023، وكان من أبرزها برنامج قطع الأراضي وإجراءات توزيعها على المواطنين.

وأشارت الى وجود خطة تسويقية ذكية اتبعتها المؤسسة لإيصال مشاريعها للجهات المستهدفة، مشيرة الى أهم مشاريع المؤسسة لآخر 5 سنوات، متمثلة بالزيتونة (1+2)، ومشروع المجد في الزرقاء، ومشروع قويرا، وايمان، ومشروع الملاحات.

وأوضحت أن اختيار المستفيدين يجري بناء على معايير منها الحاجة السكنية، والقدرة الشرائية، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

--(بترا)

م ح/ن ح/رق

24/12/2023 17:25:31