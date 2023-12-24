ندوة حول تحليل الخطاب اللغوي الأردني والأجنبي في طوفان الأقصى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
المفرق 24 كانون الأول (بترا)- نظمت كلية اللغات الأجنبية في جامعة آل البيت، اليوم الأحد، ندوة "تحليل الخطاب اللغوي الأردني والأجنبي في طوفان الأقصى".
وقال رئيس الجامعة الدكتور أسامة نصير، إن الندوة تأتي تعبيراً عن استنكارنا للعدوان على غزة وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا هناك، وفي صميم رسالة الجامعة بنشر المعرفة وتوعية الطلبة فيما يتعلق بالقضية المركزية للأمة العربية والإسلامية "فلسطين" والوضع الراهن في غزة.
ولفت إلى أن الندوة تناولت الجانب الأكاديمي والعلمي لما تنشره الصحف ومواقع التواصل العالمية حول طوفان الأقصى.
من جهته، بيّن عميد كلية اللغات الأجنبية الدكتور محمد الخطيب أن تحليل الخطاب يبحث في مآلات ومقاصد الكلام ويُحلل العبارات والجمل ويهتم بآليات تنظم العملية الاتصالية وتحليل العلاقة بين الرموز والمعاني وطرق بناء الأفكار، مشيرا إلى أنها تأتي في سبيل تحليل رسائل تلقيها وسائل الإعلام المختلفة وبيان توجهاتها السياسية في تغطيتها للحرب على غزة.
وتحدثت رئيسة قسم اللغة الفرنسية في جامعة اليرموك الدكتورة رهام جرادات عن طوفان الأقصى في الخطاب الإعلامي الفرنسي حيث كان خطاباً معرفياً انتقل بعدها ليصبح عاطفياً هدفه التأثير على ثوابت المتلقي ومعتقداته فيما يتعلق بالخبر وإثارة مشاعر التعاطف والتضامن مع الجانب الإسرائيلي.
وتناول رئيس قسم اللغة العربية الدكتور نارت قاخون خطاب طوفان الأقصى وما صدرَ عنه من إشارات وتفاعلات خطابية أظهرتها رمزية الكلمة والصورة وباتَت جليَّةً في أيقونات الحرب على غزة.
كما تناول رئيس قسم اللغة الإيطالية الدكتور أحمد عليمات خطابات جلالة الملك في كل المحافل الدولية منذ بدء الحرب على غزة مستعرضا الصحف والمواقع الإيطالية وكيفية تغطيتها للموقف الأردني الرافض للعدوان على غزة.
وأشارت رئيسة قسم اللغة الإسبانية الدكتورة رشا العريض إلى موضوع حياد الصحف الإسبانية التابعة لأحزاب اليمين واليسار في تغطيتها طوفان الأقصى.
وافتتح نصير المعرض اللغوي الفني الذي أقامته كلية اللغات الأجنبية على هامش الندوة وضمّ َ لوحات رسمها طلبة الكلية عن العدوان على غزة وأبرَزوا فيه الدور الأردني الهاشمي في دعم أهلها.
--(بترا)
ه ق/م ف/
24/12/2023 17:24:08
MENAFN24122023000117011021ID1107653682
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