ندوة حول تحليل الخطاب اللغوي الأردني والأجنبي في طوفان الأقصى

MENAFN - Jordan News Agency)

المفرق 24 كانون الأول (بترا)- نظمت كلية اللغات الأجنبية في جامعة آل البيت، اليوم الأحد، ندوة "تحليل الخطاب اللغوي الأردني والأجنبي في طوفان الأقصى".

وقال رئيس الجامعة الدكتور أسامة نصير، إن الندوة تأتي تعبيراً عن استنكارنا للعدوان على غزة وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا هناك، وفي صميم رسالة الجامعة بنشر المعرفة وتوعية الطلبة فيما يتعلق بالقضية المركزية للأمة العربية والإسلامية "فلسطين" والوضع الراهن في غزة.

ولفت إلى أن الندوة تناولت الجانب الأكاديمي والعلمي لما تنشره الصحف ومواقع التواصل العالمية حول طوفان الأقصى.

من جهته، بيّن عميد كلية اللغات الأجنبية الدكتور محمد الخطيب أن تحليل الخطاب يبحث في مآلات ومقاصد الكلام ويُحلل العبارات والجمل ويهتم بآليات تنظم العملية الاتصالية وتحليل العلاقة بين الرموز والمعاني وطرق بناء الأفكار، مشيرا إلى أنها تأتي في سبيل تحليل رسائل تلقيها وسائل الإعلام المختلفة وبيان توجهاتها السياسية في تغطيتها للحرب على غزة.

وتحدثت رئيسة قسم اللغة الفرنسية في جامعة اليرموك الدكتورة رهام جرادات عن طوفان الأقصى في الخطاب الإعلامي الفرنسي حيث كان خطاباً معرفياً انتقل بعدها ليصبح عاطفياً هدفه التأثير على ثوابت المتلقي ومعتقداته فيما يتعلق بالخبر وإثارة مشاعر التعاطف والتضامن مع الجانب الإسرائيلي.

وتناول رئيس قسم اللغة العربية الدكتور نارت قاخون خطاب طوفان الأقصى وما صدرَ عنه من إشارات وتفاعلات خطابية أظهرتها رمزية الكلمة والصورة وباتَت جليَّةً في أيقونات الحرب على غزة.

كما تناول رئيس قسم اللغة الإيطالية الدكتور أحمد عليمات خطابات جلالة الملك في كل المحافل الدولية منذ بدء الحرب على غزة مستعرضا الصحف والمواقع الإيطالية وكيفية تغطيتها للموقف الأردني الرافض للعدوان على غزة.

وأشارت رئيسة قسم اللغة الإسبانية الدكتورة رشا العريض إلى موضوع حياد الصحف الإسبانية التابعة لأحزاب اليمين واليسار في تغطيتها طوفان الأقصى.

وافتتح نصير المعرض اللغوي الفني الذي أقامته كلية اللغات الأجنبية على هامش الندوة وضمّ َ لوحات رسمها طلبة الكلية عن العدوان على غزة وأبرَزوا فيه الدور الأردني الهاشمي في دعم أهلها.

--(بترا)

ه ق/م ف/

24/12/2023 17:24:08