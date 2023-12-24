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التربية النيابية تناقش تحديات مجالس التطوير التربوي في المحافظات

12/24/2023 2:28:18 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الأول -(بترا)-أمين الرواشدة- ناقشت لجنة التربية والتعليم، برئاسة رئيس اللجنة النائب الدكتور بلال المومني، التحديات والمعيقات التي تواجه مجالس التطوير التربوي في المحافظات.
وقال المومني، إن قطاع التربية والتعليم يعتبر الاستراتيجية الأهم التي تبنى عليها نهضة الاوطان، وأن المجتمع الاردني مجتمع واع وله نظرة ثاقبة حول أهمية التعليم، تم توارثها عبر الأجيال السابقة، ولها امتداد من الأجداد الذين كان لهم بصمات في البناء، أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم من تقدم وازدهار في التعليم".
وأضاف أن التعليم اليوم بخير، ولكن الموقف اليوم يحتاج إلى تساؤلات تبحث عن اجابات، تحدد احتياجات التعليم في كل محافظة عبر التشاور مع رؤساء مجالس التطوير التربوي في المحافظات، وايجاد حلول للمشاكل، وصولا إلى مراحل متقدمة في التعليم في محافظات المملكة كافة.
وأشار المومني الى ضرورة توفير كافة سبل الدعم والتمكين للمعلمين، ودعمهم، وايجاد بيئة تربوية محفزة للنهوض بقطاع التعليم .
بدورهم، طالب رؤساء مجالس التطوير التربوي في المحافظات، المعنيين في وزارة التربية والتعليم، الإبقاء على قاعات الثانوية العامة دون نقلها من مكان، لمكان آخر خارج مناطق الطلبة للتسهيل عليهم وعدم ارباكهم قبل عقد الامتحانات، وتأهيل الابنية المستأجرة للمدارس، وأن تكون ملكيتها تابعة لوزارة التربية، وأن تكون الأبنية المدرسية المستحدثة من اختصاص وزارة التربية، بحيث يتوفر فيها كافة الأدوات والوسائل لتوفير بيئة تعليمية ملائمة وآمنة، وتعيين المستخدمين على كادر وزارة التربية بدلًا من شراء خدماتهم.
كما طالبوا بتوفير مدارس مهنية، وعدم الاكتفاء بالتعليم الإضافي، والاستعاضة عنه بالتعيين للمعلمين بعد تأهيلهم بدورات تمكنهم من الإرتقاء بمستوى التعليم.
وحضر المناقشة، النواب، الدكتور محمد الخلايلة، والمهندس عطا ابداح، وزهير السعيدين، وتيسير كريشان.
--(بترا)
أ ر/ ف م
24/12/2023 17:20:32

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