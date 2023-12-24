التربية النيابية تناقش تحديات مجالس التطوير التربوي في المحافظات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 كانون الأول -(بترا)-أمين الرواشدة- ناقشت لجنة التربية والتعليم، برئاسة رئيس اللجنة النائب الدكتور بلال المومني، التحديات والمعيقات التي تواجه مجالس التطوير التربوي في المحافظات.
وقال المومني، إن قطاع التربية والتعليم يعتبر الاستراتيجية الأهم التي تبنى عليها نهضة الاوطان، وأن المجتمع الاردني مجتمع واع وله نظرة ثاقبة حول أهمية التعليم، تم توارثها عبر الأجيال السابقة، ولها امتداد من الأجداد الذين كان لهم بصمات في البناء، أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم من تقدم وازدهار في التعليم".
وأضاف أن التعليم اليوم بخير، ولكن الموقف اليوم يحتاج إلى تساؤلات تبحث عن اجابات، تحدد احتياجات التعليم في كل محافظة عبر التشاور مع رؤساء مجالس التطوير التربوي في المحافظات، وايجاد حلول للمشاكل، وصولا إلى مراحل متقدمة في التعليم في محافظات المملكة كافة.
وأشار المومني الى ضرورة توفير كافة سبل الدعم والتمكين للمعلمين، ودعمهم، وايجاد بيئة تربوية محفزة للنهوض بقطاع التعليم .
بدورهم، طالب رؤساء مجالس التطوير التربوي في المحافظات، المعنيين في وزارة التربية والتعليم، الإبقاء على قاعات الثانوية العامة دون نقلها من مكان، لمكان آخر خارج مناطق الطلبة للتسهيل عليهم وعدم ارباكهم قبل عقد الامتحانات، وتأهيل الابنية المستأجرة للمدارس، وأن تكون ملكيتها تابعة لوزارة التربية، وأن تكون الأبنية المدرسية المستحدثة من اختصاص وزارة التربية، بحيث يتوفر فيها كافة الأدوات والوسائل لتوفير بيئة تعليمية ملائمة وآمنة، وتعيين المستخدمين على كادر وزارة التربية بدلًا من شراء خدماتهم.
كما طالبوا بتوفير مدارس مهنية، وعدم الاكتفاء بالتعليم الإضافي، والاستعاضة عنه بالتعيين للمعلمين بعد تأهيلهم بدورات تمكنهم من الإرتقاء بمستوى التعليم.
وحضر المناقشة، النواب، الدكتور محمد الخلايلة، والمهندس عطا ابداح، وزهير السعيدين، وتيسير كريشان.
--(بترا)
أ ر/ ف م
24/12/2023 17:20:32
MENAFN24122023000117011021ID1107653681
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.