دائرة مستديرة حول دور الاستراتيجية الاجتماعية لمناصرة حقوق العاملات

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 24 كانون الأول (بترا)- نظمت جمعية خطوة أمل بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية والعمل في مجلس محافظة إربد، اليوم الأحد، دائرة مستديرة حول دور الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية في مناصرة حقوق العاملات في بيئة العمل.

وأكدت رئيسة وحدة تمكين المرأة في وزارة التنمية بثينة العجلوني خلال رعايتها الفعالية مندوبة عن وزيرة التنمية، دور الوزارة بتفعيل الاستراتيجية الوطنية بأن يكون محور الحماية الاجتماعيَّة جزءاً أساسيَّاً من مسارات التحديث الاقتصادي والإداري؛ باعتباره أولوية خاصة للنساء وللفئات الأكثر تأثراً بالظروف الاقتصادية.

وقالت إن الوزارة بالتعاون مع بنك التنمية والتشغيل وقعت اتفاقية بقيمة 8 ملايين لنهاية عام 2026 لتزويد النساء بقروض ميسرة، لإنشاء مشاريع اقتصادية بفائدة 2.5 بالمئة وفترة سماح تصل لسنة، لافتة إلى أنه تم إيجاد 250 فرصة عمل.

من جهته، ثمن نائب رئيس مجلس محافظة إربد منير غرايبة، موقف الأردن الشجاع والصلب بقيادة جلالة الملك والجهود المكثفة في دعم الشعب الفلسطيني ووقف العدوان على غزة ،وتأمين المساعدات الفورية والعاجلة للقطاع .

من جانبها أشارت رئيسة الجمعية المهندسة مي ابو عداد إلى حجم معاناة النساء في قطاع غزة في ظل انعدام متطلبات الحد الأدنى من المعيشة لهن، مشيرة إلى أن الجمعية أطلقت مشروع "نجاة " التي تنفذه 4 منظمات لحقوق النساء في المنطقة وباشراف جمعية النساء العربيات.

وأكد عضو لجنة التنمية الاجتماعية بمجلس المحافظة محمد العزام، أن اللجنة تعمل بشكل مستمر لتحقيق وتنمية وتطوير المرأة الأردنية مع ضمان جميع حقوقها.

وتناول مدير مركز الأميرة بسمة بمحافظة اربد طارق شطناوي، بحضور عضو مجلس الأعيان الأسبق آمنة الزعبي، ومدير الخدمات الإدارية في مؤسسة الضمان الاجتماعي محمد الجراح، مواضيع تتعلق بدور الاستراتيجية الوطنية لتفعيل الحماية الاجتماعية للعاملات في قطاع العمل غير الرسمي، ودور التشريعات في تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملات.

--(بترا)

ا.ح/م ف/ف ق

24/12/2023 17:04:36