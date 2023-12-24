خبراء يؤكدون ضرورة تعزيز منعة ومرونة الاقتصاد الاردني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24كانون الأول (بترا)- اطلق البنك الدولي بالتعاون مع منتدى الاستراتيجيات الأردني واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة تقرير "المرصد الاقتصادي للأردن - خريف 2023" الذي يصدره البنك بشكل دوري وجاء بعنوان "بناء النجاح وكسر الحواجز: إطلاق القوة الاقتصادية للمرأة في الأردن".

وبين رئيس الهيئة الإدارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني الشريف فارس شرف الذي أدار الجلسة الحوارية، بحضور عدد من أعضاء المنتدى والخبراء وممثلي المؤسسات المحلية والدولية، أن التقرير يقدم مؤشرات هامة حول تطورات الاقتصاد الأردني، ويضعها ضمن السياق المحلي والإقليمي والعالمي، مما يعطي بعداً شاملاً وتحليلاً دقيقاً للمشهد الاقتصادي في الأردن، مؤكداً ضرورة البناء على هذه النتائج لصياغة سياسات وبرامج تدعم التنمية المستدامة في الأردن، وتعزز من منعة الاقتصاد الأردني.

وأعربت الممثل المقيم لدى البنك الدولي في الأردن هولي بينر، أن نتائج التقرير أظهرت أن المسار الاقتصادي للأردن لا يزال يظهر قدرة على الصمود في وجه التحديات العالمية والمحلية، فقد بلغ النمو الاقتصادي 2.7بالمئة في النصف الأول من عام 2023، مدفوعا بالنمو القوي في قطاع الخدمات وتعافي قطاع الزراعة.

ومع ذلك، لا تزال القيود الهيكلية تشكل عبئا على سوق العمل، حيث تواصل معدلات المشاركة في قوة العمل تراجعها، سواء بالنسبة للرجال أو النساء، مشيرة إلى أن الأردن يعمل في إطار إستراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي 2033 والاستراتيجية الوطنية للمرأة 2020-2025، على النهوض بإصلاحات مهمة تهدف إلى مضاعفة مشاركة المرأة في قوة العمل على مدى السنوات العشر المقبلة.

من جانبها، استعرضت الخبيرة الاقتصادية الأولى في البنك الدولي الدكتورة هدى يوسف، نتائج التقرير مشيرة إلى أن الأردن تعامل بحرص لاجتياز أوقات عصيبة، لكن القيود الهيكلية المترسخة لا تزال تلقي بظلالها على الاقتصاد. ولا يزال التحدي الرئيسي الذي يواجه الأردن هو خلق فرص العمل، حيث إن النمو الاقتصادي لم يُترجم بعد إلى زيادة في فرص عمل، لا سيما في القطاعات ذات الإنتاجية الأعلى، مؤكدة ضرورة وضع الدين العام على مسار تنازلي لضمان استدامة المالية العامة على المدى الطويل وتهيئة بيئة اقتصادية داعمة للأجيال القادمة.

وبينت نتائج تقرير المرصد الاقتصادي أنه وفي المرحلة المقبلة، من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 2،6 بالمئة عام 2023.

كما من المتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري والمالية العامة إلى 6.6 و5.2 بالمئةعلى التوالي، وتشير التقديرات إلى أن معدل التضخم سيتباطأ إلى حوالي 2.4 بالمئة وفيما لا تزال البيئة العالمية حافلة بالتحديات.

كما وأوضح التقرير أن الصراع والتوترات الجيوسياسية في المنطقة تؤثر سلباً على إقبال المستثمرين على المخاطرة، وقد يؤدي ذلك إلى تعطل تدفقات التجارة، والنشاط السياحي (والقطاعات الأكبر الأخرى من خلال الروابط الخلفية والأمامية في الاقتصاد)، وتقلب أسواق الطاقة، والتأثير اللاحق على الاستهلاك وتكلفة الإنتاج.

وأكد التقرير انه ومع مواصلة الأردن اجتياز أوضاع اقتصادية صعبة وصدمات مستمرة، يعتبر التركيز المستمر على إطلاق الإمكانات الاقتصادية للمرأة عاملاً في غاية الأهمية في دعم مسار النمو والتنمية في الأردن على المدى الطويل.

وفي هذا السياق، استعرضت أخصائية النوع الاجتماعي لدى البنك الدولي نور المغربي نتائج الفصل الثاني للتقرير الذي حمل عنوان "تحت المجهر"، والذي سلط الضوء على دور المرأة ومشاركتها الاقتصادية المتزايدة باعتبارها عنصرًا أساسيًا في أجندة التنمية في الأردن، مشيرة إلى أن التحليل يتخذ نهج دورة الحياة ويتتبع رحلة الفتيات والنساء منذ الولادة وخلال فترة التعليم وحتى سوق العمل.

ويسلط الضوء على اثنين من العوائق الرئيسية التي تحول دون زيادة مشاركة المرأة بالاقتصاد، وهي كل من رعاية الأطفال والنقل العام.

وأكدت في هذا الإطار على أن التجديد المؤسسي الشامل، إلى جانب السياسات التمكينية والإشارة الواضحة فيما يتعلق بدور المرأة، كلها أمور حاسمة في إزالة الحواجز وتسهيل إدماج المرأة في القوى العاملة.

من جانبها، بينت رئيسة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي أن المشاركة الاقتصادية للإناث في الأردن تعكس العديد من التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأردني، وأهمها عدم استحداث فرص عمل كافية لاستيعاب أعداد الباحثين عن عمل، مشيرة على أن العادات الاجتماعية لا تقف عائقاً أمام مشاركة المرأة الاقتصادية إلا عندما تكون متعلقة ببعض القطاعات وأوقات العمل.

وأوضحت المهندسة علي أنه على الرغم من التعديلات الأخيرة التي طرأت على قوانين العمل والضمان الاجتماعي، إلا أنها غير كافية لزيادة مشاركة المرأة الاقتصادية واستدامة عمل القطاع الخاص، - الموظف الأكبر للعاملين في الأردن-.

وبينت وزيرة النقل الأسبق الدكتورة لينا شبيب أن هناك العديد من العوامل التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند النظر لقطاع النقل ومساهمته في زيادة المشاركة الاقتصادية، وخاصة للإناث. مبينة أن القدرة للوصول لوسائط نقل عام آمنة وبأسعار معقولة، ما بين المحافظات وداخلها، وبما يواكب حاجات المواطنين، أصبح ضرورة قصوى.

من جانبه علق المدير الأسبق لمؤسسة الضمان الاجتماعي وزميل منتدى الاستراتيجيات الأردني الدكتور حازم رحاحلة على نتائج التقرير، مشيراً إلى أن الأردن قام باستحداث العديد من البرامج لتوفير الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة، مثل تغطية إجازة الأمومة، وبرنامج رعاية لدعم المرأة العاملة من خلال تحمل جزء من تكلفة الحضانات.

واشارت إلى مثل هذه البرامج وغيرها قد ساهم في زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، إلا أنه ومع زيادة نسبة البطالة بين الإناث خلال السنوات الماضية، وارتفاعها إلى 33بالمئة ، يبقى العامل الأكبر المسبب في ضعف المشاركة الاقتصادية للإناث هو جانب العرض من فرص العمل، مؤكدا في هذا السياق ضرورة توجيه السياسات لتمكين المرأة، وزيادة جانب العرض في الاقتصاد.

واعتبر رئيس مجلس إدارة شركة البترول الوطنية المهندس ليث القاسم أن القوانين المقيدة لعمل القطاع الخاص، تقف عائقاً أمام عمله بفاعلية في الاقتصاد، وهو ما يؤثر بدوره على زيادة نسبة الاقتصاد غير الرسمي، نظراً لأن العاملين في القطاع غير الرسمي والمقدر نسبتهم بحوالي 60 بالمئة من القوى العاملة، يفضلون عدم التحول للقطاع الرسمي، بسبب التعقيدات القانونية والإجراءات الطويلة المرتبطة بتأسيس الأعمال.

واكد أن هذا الواقع يظهر الحاجة إلى المزيد من العمل لإيجاد بيئة ناظمة وصديقة للأعمال، تمكن القطاع الخاص من العمل وخلق الفرص، وتدعم التحول للقطاع الرسمي.

ودار نقاش بين المشاركين حول نتائج التقرير ضمن محاوره المختلفة، والأثر المحتمل للحرب في غزة على الاقتصاد الأردني، مؤكدين أهمية التكامل ما بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات المحلية والدولية لزيادة منعة الاقتصاد الأردني ومرونته في مجابهة التحديات المختلفة.

--(بترا)

رش/ف ق

24/12/2023 16:57:39