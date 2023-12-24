جامعة مؤتة والسفارة العُمانية تبحثان تعزيز التعاون الأكاديمي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الكرك 24 كانون الأول (بترا)- بحث رئيس جامعة مؤتة، الدكتور سلامة النعيمات، لدى لقائه اليوم الأحد، سفير سلطنة عُمان في الأردن، الشيخ فهد بن عبد الرحمن العجيلي، سبل تعزيز العلاقات التعليمية والأكاديمية بين الجانبين.
وأشاد النعيمات بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية المميزة بين البلدين الشقيقين، والتي أرسى دعائمها المغفور لهما جلالة الملك الحسين بن طلال، وجلالة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراهما، لتواصل ازدهارها وتميزها في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، وجلالة السلطان هيثم بن طارق.
واستعرض النعيمات مسيرة الجامعة وتطورها وحرصها على التميز في مختلف المجالات، لا سيما ما حققته من تقدم في مجال التصنيفات العالمية وتحقيق معايير الجودة في مختلف البرامج الأكاديمية والبحثية، واستحداث كليات علمية وبرامج أكاديمية على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا، وبما يلائم متطلبات واحتياجات سوق العمل، إضافة إلى تطوير الخطط الأكاديمية وتحديثها.
من جانبه، أعرب العجيلي عن اعتزازه بعمق العلاقة الأخوية المتينة التي تربط الشعبين الشقيقين، مثمنا دور المؤسسات الأردنية بشكل عام والتعليمية بشكل خاص في رفد السلطنة بالكفاءات الأردنية والمساهمة في بناء ونهضة سلطنة عُمان في مختلف المجالات.
وأضاف أن جامعة مؤتة التي خرجت المئات من العُمانيين لها مكانة مميزة في قلوب خريجيها، ولا زال العديد من الطلبة العُمانيين يدرسون حاليا فيها، متطلعا إلى زيادة أعدادهم مستقبلا.
--(بترا)
م ع/ف م/رق
24/12/2023 16:55:51
MENAFN24122023000117011021ID1107653678
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