جامعة مؤتة والسفارة العُمانية تبحثان تعزيز التعاون الأكاديمي

MENAFN - Jordan News Agency)

الكرك 24 كانون الأول (بترا)- بحث رئيس جامعة مؤتة، الدكتور سلامة النعيمات، لدى لقائه اليوم الأحد، سفير سلطنة عُمان في الأردن، الشيخ فهد بن عبد الرحمن العجيلي، سبل تعزيز العلاقات التعليمية والأكاديمية بين الجانبين.

وأشاد النعيمات بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية المميزة بين البلدين الشقيقين، والتي أرسى دعائمها المغفور لهما جلالة الملك الحسين بن طلال، وجلالة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراهما، لتواصل ازدهارها وتميزها في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، وجلالة السلطان هيثم بن طارق.

واستعرض النعيمات مسيرة الجامعة وتطورها وحرصها على التميز في مختلف المجالات، لا سيما ما حققته من تقدم في مجال التصنيفات العالمية وتحقيق معايير الجودة في مختلف البرامج الأكاديمية والبحثية، واستحداث كليات علمية وبرامج أكاديمية على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا، وبما يلائم متطلبات واحتياجات سوق العمل، إضافة إلى تطوير الخطط الأكاديمية وتحديثها.

من جانبه، أعرب العجيلي عن اعتزازه بعمق العلاقة الأخوية المتينة التي تربط الشعبين الشقيقين، مثمنا دور المؤسسات الأردنية بشكل عام والتعليمية بشكل خاص في رفد السلطنة بالكفاءات الأردنية والمساهمة في بناء ونهضة سلطنة عُمان في مختلف المجالات.

وأضاف أن جامعة مؤتة التي خرجت المئات من العُمانيين لها مكانة مميزة في قلوب خريجيها، ولا زال العديد من الطلبة العُمانيين يدرسون حاليا فيها، متطلعا إلى زيادة أعدادهم مستقبلا.

--(بترا)

م ع/ف م/رق

24/12/2023 16:55:51