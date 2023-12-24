وزيرة الثقافة تطلق مشروع القراءة للجميع -مكتبة الاسرة من بلدية ام الرصاص الجديدة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الأول(بترا)-اطلقت وزيرة الثقافة هيفاء النجار صباح اليوم الاحد من بلدية ام الرصاص الجديدة، "مشروع القراءة للجميع - مكتبة الاسرة"

مشتملا على 65 عنوانا من الكتب والقصص متنوعة الموضوعات في حقول دراسات التراث العربي الاسلامي والتراث الاردني، والفلسفة والمعارف

العامة والاداب والفنون المحلية والعربية والعالمية والعلوم والتكنولوجيا والتاريخ والحضارة والاطفال والفتيان.

وفي حفل إطلاق المشروع الذي يستمر لغاية 28 من الشهر الحالي وتتواجد مراكز بيع اصدارته في مختلف محافظات المملكة، لفتت النجار في كلمة ألقتها

الى أن إختيار ام الرصاص لاطلاق مشروع مكتبة الاسرة لكونها تعد من مواقع التراث العالمي منذ عام 2004 وثرية بتراثها المادي وغير المادي.

وقالت ان الوزارة تعمل وفق توجيهات ورؤى جلالة الملك عبدالله الثاني تحقيقا لمبدأ التوازن والعدالة في اتاحة الفرصة على امتداد حدود المملكة للافادة

من اهداف هذا المشروع الثقافي الوطني، وللوصول الى جميع الفئات المستهدفة في جميع محافظات المملكة من اجل تحقيق تنمية شمولية وبناء للوعي، منوهة بدعم الشركاء في هذا المشروع مؤسسة عبدالحميد شومان والبنك العربي وشركة البوتاس العربية.

وأشارت الى أن عناوين الاصدارات في مكتبة الاسرة لهذا العام جديدة وتحمل كل ما يتصل بعاداتنا وتراثنا وتاريخنا وثقافتنا وقيمنا الاردنية الوطنية والعربية والاسلامية، منوهة بأن الاردن لديه مخزون كبير من عناصر التراث المادي واللامادي.

وأكدت أن عناوين الاصدارات خضعت لبحث عميق واختيارات جدية من قبل اللجنة المشرفة.

وكان رئيس بلدية ام الرصاص الجديدة احمد سلامة السلايطة القى كلمة في مستهل الحفل اكد فيها اهمية ثقافة وعادة القراءة التي تنعكس

إيجابا للوصول الى جيل قاريء لبناء المستقبل والنهوض بالوعي.

ولفت السلايطة الى أن بلدية ام الرصاص تولي مكتبة الاسرة اهمية كبرى كما تعنى بتنفيذ نشاطات ثقافية اخرى.

وقال مدير مديرية الدراسات والنشر في وزارة الثقافة مدير مشروع مكتبة الاسرة الدكتور سالم الدهام إن الغاية من هذا المشروع الذي ينفذ سنويا هو لتكريس جيل يعشق القراءة لتصير لديه عادة، وشعلة وقادة، ترمي تخوم العتمة بالمعرفة فتفجر بالنور الضياء.

وقالت ممثلة مؤسسة شومان عرين العبداللات في الحفل؛ إن الامم الحية هي التي تصدر مصادر المعرفة، منوهة بدور مكتبة الاسرة في هذا الصدد.

ولفتت الى اهتمام مؤسسة شومان بدعم مشروع مكتبة الاسرة ليتم من خلالها تقديم ما يستحق من ثقافة ومعرفة للقارئ الاردني.

وافتتحت النجار القاعة التي تحتضمن اصدارات مشروع القراءة للجميع - مكتبة الاسرة لهذا العام بحضور عدد من الوجهاء واهالي ام الرصاص ومهتمين.

ويشار الى أن مراكز البيع لاصدارات "مكتبة الاسرة" تتوزع في محافظة العاصمة عمان على دائرة المكتبة الوطنية ومركز زها الثقافي ومركز سحاب الثقافي وكلية الاداب في الجامعة الاردنية، وجامعة الاسراء، ومكتبة امانة عمان الكبرى العامة في منطقة وادي السير وجاليري راس العين وجامعة العلوم التطبيقية، وفي محافظة إربد؛ مركز إربد الثقافي ومكتبة الحسين بن طلال في جامعة اليرموك وكلية الحصن الجامعية ومدرسة ابن رشد الثانوية المهنية للبنين في لواء بني كنانة وبيت عرار الثقافي.

وفي محافظة الزرقاء تتوزع على مركز الملك عبدالله الثاني الثقافي وقاعة آكتو مقابل بلدية الرصيفة وقاعة المكتبة في بلدية الزرقاء الكبرى وعمادتي شؤون الطلبة في جامعتي الهاشمية والزرقاء الخاصة، فيما تتوزع مراكز البيع بمحافظة المفرق في مديرية ثقافة المفرق وقاعة الامام مسلم في جامعة آل البيت، وفي محافظة جرش تتوزع في مديرية ثقافة جرش وقاعة بلدية جرش الكبرى، وفي محافظة عجلون مركز عجلون الثقافي وجامعة عجلون الوطنية.

اما محافظات؛ البلقاء في مؤسسة اعمار السلط ومنتدى زي الثقافي ومنتدى الفحيص الثقافي ومنتدى لواء عين الباشا، ومأدبا في مديرية ثقافة مأدبا وقاعة بلدية ام الرصاص (موقع الافتتاح) ومركز شباب ذيبان في لواء ذيبان.

وتتوزع في محافظات؛ الكرك بمركز الامير الحسن الثقافي وعمادة شؤون الطلبة بجامعة مؤتة، والطفيلة بقاعة مبنى القبول والتسجيل في جامعة الطفيلة التقنية، ومعان مركز سمو الامير الحسين بن عبداله الثاني الثقافي وجامعة الحسين بن طلال ومركز البتراء الثقافي، والعقبة مركز الاميرة بسمة للتنمية.

--(بترا)

م ت/ف ق

24/12/2023 16:41:19