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الميثاق الوطني يختتم مؤتمره الشبابي الأول

12/24/2023 2:28:15 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الأول (بترا)- اختتم حزب الميثاق الوطني، مؤتمره الشبابي الأول، بعنوان "فلسطين في وجدان الأردنيين ملكا وشعبا".
وبحسب بيان للحزب اليوم الاحد، أكد المؤتمر "أن فلسطين قضيتنا وتاجها القدس الشريف، كما أكد على ذلك جلالة الملك عبدالله الثاني الذي لم يتوانى عن دعم قضية العرب الأولى في جميع المحافل المحلية والعربية والدولية".
وشدد على إيقاف العدوان على أهلنا في قطاع غزة، وتوفير سبل الحياة لهم، ورفع الحصار والظلم عنهم، وإدخال المساعدات الإنسانية، وتقديم جميع أشكال الدعم المادي والمعنوي.
كما أكد المؤتمر وقوفهم خلف القيادة الهاشمية لدعم مواقفها العربية والإسلامية والعالمية في كل المحافل والمنابر التي يتحدث من خلالها جلالة الملك عبدالله الثاني للدفاع عن قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وطالب شباب العالم بأن يضغطوا على دولهم والمجتمع الدولي من أجل تطبق القوانين والمواثيق الدولية على البلدان كافة التي تتسبب بالحروب، والانتهاكات الإنسانية في جميع أنحاء العالم.
ودعا جامعة الدول العربية إلى تفعيل دور الشباب العربي لتوحيد جهودهم الشبابية التي تفضي إلى توحيد الجهود وابرازها على الساحة الدولية، ومخاطبة منظمة التعاون الإسلامي أن يكون هناك دور بارز للشباب العربي والإسلامي لتوحيد جهودهم كافة للدفاع عن قضاياهم المصيرية.
كما طالب بتفعيل دور الشباب الوطني لكونهم عماد المستقبل الذي سيحمل رسالة الآباء والاجداد في بناء الوطن، مع ضرورة دمجهم بورشات عمل تخصصية لمواكبة كل ما هو جديد.
--(بترا)
ع ح/م ف/رق
24/12/2023 16:34:04

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