الميثاق الوطني يختتم مؤتمره الشبابي الأول

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 كانون الأول (بترا)- اختتم حزب الميثاق الوطني، مؤتمره الشبابي الأول، بعنوان "فلسطين في وجدان الأردنيين ملكا وشعبا".
وبحسب بيان للحزب اليوم الاحد، أكد المؤتمر "أن فلسطين قضيتنا وتاجها القدس الشريف، كما أكد على ذلك جلالة الملك عبدالله الثاني الذي لم يتوانى عن دعم قضية العرب الأولى في جميع المحافل المحلية والعربية والدولية".
وشدد على إيقاف العدوان على أهلنا في قطاع غزة، وتوفير سبل الحياة لهم، ورفع الحصار والظلم عنهم، وإدخال المساعدات الإنسانية، وتقديم جميع أشكال الدعم المادي والمعنوي.
كما أكد المؤتمر وقوفهم خلف القيادة الهاشمية لدعم مواقفها العربية والإسلامية والعالمية في كل المحافل والمنابر التي يتحدث من خلالها جلالة الملك عبدالله الثاني للدفاع عن قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وطالب شباب العالم بأن يضغطوا على دولهم والمجتمع الدولي من أجل تطبق القوانين والمواثيق الدولية على البلدان كافة التي تتسبب بالحروب، والانتهاكات الإنسانية في جميع أنحاء العالم.
ودعا جامعة الدول العربية إلى تفعيل دور الشباب العربي لتوحيد جهودهم الشبابية التي تفضي إلى توحيد الجهود وابرازها على الساحة الدولية، ومخاطبة منظمة التعاون الإسلامي أن يكون هناك دور بارز للشباب العربي والإسلامي لتوحيد جهودهم كافة للدفاع عن قضاياهم المصيرية.
كما طالب بتفعيل دور الشباب الوطني لكونهم عماد المستقبل الذي سيحمل رسالة الآباء والاجداد في بناء الوطن، مع ضرورة دمجهم بورشات عمل تخصصية لمواكبة كل ما هو جديد.
--(بترا)
ع ح/م ف/رق
24/12/2023 16:34:04
MENAFN24122023000117011021ID1107653676
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.