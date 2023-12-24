اتحاد الجامعات العربية يكرم الفائزين بجائزته للأمن الغذائي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 كانون الأول (بترا)- كرم أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة، الفائزين بجائزة الاتحاد السنوية للأمن الغذائي العربي، على هامش انعقاد اجتماعات الدورة العادية الـ45 لمجلس اتحاد مجالس البحث العلمي العربية في مصر، أخيرا.
وقال الدكتور سلامة في بيان اليوم الأحد، إن جائزة الأمن الغذائي تم تنفيذها بالتعاون مع اتحاد مجالس البحث العلمي العربية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، إيمانا بأهمية البحث العلمي وضرورة تقديم الدعم المعنوي والمادي للباحثين المتميزين، لا سيما في مجال الأمن الغذائي.
وبين أنه تم رصد ثلاث جوائز سنوية في مجالات متعددة، وهي جائزة المبادرات الوطنية الرائدة في مجال الأمن الغذائي مقدمة من اتحاد الجامعات العربية، وجائزة المشاريع الناشئة مقدمة من اتحاد مجالس البحث العربية، وجائزة البحث العلمي والدراسات في مجال الأمن الغذائي مقدمة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية.
وبلغ عدد الملفات المتقدمة للمنافسة 185 من 10 دول عربية، وحصل على الجائزة الأولى المقدمة من الاتحاد الدكتور ناصر إبراهيم عن بحثه المقدم بعنوان "دور الاستشعار عن في مراقبة أطوار نمو القمح لدعم إدارة العملية الإنتاجية في سوريا من الهيئة العامة للاستشعار عن بعد في سوريا، وقيمتها 10 آلاف دولار.
وفاز بالجائزة الثانية كل من الباحثين الدكتور عاطف شاهين، والدكتور رضا عمارة، والدكتورة نيفين معوض، والدكتور عبد الرحمن السيد، والدكتور عطوه أحمد عطوه، عن بحثهم المقدم بعنوان "نظام تفاعلي للتنبؤ بمرض الصدأ الأصفر على القمح MISSR" مركز البحوث الزراعية - وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي - جمهورية مصر العربية، وقيمتها 5 آلاف دولار.
--(بترا)
س ص/ ف م/رق
24/12/2023 16:41:40
MENAFN24122023000117011021ID1107653675
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