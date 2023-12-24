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اتحاد الجامعات العربية يكرم الفائزين بجائزته للأمن الغذائي

12/24/2023 2:28:13 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الأول (بترا)- كرم أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة، الفائزين بجائزة الاتحاد السنوية للأمن الغذائي العربي، على هامش انعقاد اجتماعات الدورة العادية الـ45 لمجلس اتحاد مجالس البحث العلمي العربية في مصر، أخيرا.
وقال الدكتور سلامة في بيان اليوم الأحد، إن جائزة الأمن الغذائي تم تنفيذها بالتعاون مع اتحاد مجالس البحث العلمي العربية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، إيمانا بأهمية البحث العلمي وضرورة تقديم الدعم المعنوي والمادي للباحثين المتميزين، لا سيما في مجال الأمن الغذائي.
وبين أنه تم رصد ثلاث جوائز سنوية في مجالات متعددة، وهي جائزة المبادرات الوطنية الرائدة في مجال الأمن الغذائي مقدمة من اتحاد الجامعات العربية، وجائزة المشاريع الناشئة مقدمة من اتحاد مجالس البحث العربية، وجائزة البحث العلمي والدراسات في مجال الأمن الغذائي مقدمة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية.
وبلغ عدد الملفات المتقدمة للمنافسة 185 من 10 دول عربية، وحصل على الجائزة الأولى المقدمة من الاتحاد الدكتور ناصر إبراهيم عن بحثه المقدم بعنوان "دور الاستشعار عن في مراقبة أطوار نمو القمح لدعم إدارة العملية الإنتاجية في سوريا من الهيئة العامة للاستشعار عن بعد في سوريا، وقيمتها 10 آلاف دولار.
وفاز بالجائزة الثانية كل من الباحثين الدكتور عاطف شاهين، والدكتور رضا عمارة، والدكتورة نيفين معوض، والدكتور عبد الرحمن السيد، والدكتور عطوه أحمد عطوه، عن بحثهم المقدم بعنوان "نظام تفاعلي للتنبؤ بمرض الصدأ الأصفر على القمح MISSR" مركز البحوث الزراعية - وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي - جمهورية مصر العربية، وقيمتها 5 آلاف دولار.
--(بترا)
س ص/ ف م/رق
24/12/2023 16:41:40

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