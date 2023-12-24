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إتمام تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال الملكية الأردنية

12/24/2023 2:28:13 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الأول (بترا)- نفذ مركز إيداع الأوراق المالية عملية تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال شركة عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية "الملكية الأردنية"، اليوم الأحد، عن طريق العرض غير العام وتخصيص أسهم الزيادة لشركة إدارة الاستثمارات الحكومية.
وأصبح رأسمال الشركة المسجل لدى مركز إيداع الأوراق المالية 363 مليونا و627 ألفا و470 سهما، بدلا من 123 مليونا و627 ألفا و470 سهما، وذلك استنادا لقرار الهيئة العامة للشركة، وموافقة وزير الصناعة والتجارة والتموين، وموافقة مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية.
--(بترا)
ر ش/ف م/رق
24/12/2023 16:29:50

MENAFN24122023000117011021ID1107653674

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