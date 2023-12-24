إتمام تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال الملكية الأردنية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 كانون الأول (بترا)- نفذ مركز إيداع الأوراق المالية عملية تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال شركة عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية "الملكية الأردنية"، اليوم الأحد، عن طريق العرض غير العام وتخصيص أسهم الزيادة لشركة إدارة الاستثمارات الحكومية.
وأصبح رأسمال الشركة المسجل لدى مركز إيداع الأوراق المالية 363 مليونا و627 ألفا و470 سهما، بدلا من 123 مليونا و627 ألفا و470 سهما، وذلك استنادا لقرار الهيئة العامة للشركة، وموافقة وزير الصناعة والتجارة والتموين، وموافقة مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية.
--(بترا)
ر ش/ف م/رق
24/12/2023 16:29:50
MENAFN24122023000117011021ID1107653674
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