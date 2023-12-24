2924 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الأول (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 2924 طنا، منها 1874طن خضار، و711 طن فواكه، و337 طن ورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10 و20 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و50، والبطاطا بين 25 و40، والبندورة بين 10 و30، والجزر بين 40 و60، والخيار بين 70 و90، والزهرة بين 15 و25، والليمون بين 35 و50، والموز البلدي بين 50 و80 قرشا.

--(بترا)

رح/ن ح/رق

24/12/2023 16:25:18