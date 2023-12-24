التطوير الحضري تنظم يوما علميا حول أنسنة المدن

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الأول (بترا)- نظمت المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري اليوم الأحد، يوما علميا بعنوان " أنسنة المدن من دعائم الصحة النفسية للأفراد والمجتمع" بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وقال أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان الدكتور جمال قطيشات، إن أنسنة المدن يحتاج إلى مزيد من تضافر الجهود وتعزيز البُعد الإنساني كمبدأ أساسي ضمن معايير هندسية مستمدَّة من هوية المكان وموروثه الثقافي، بهدف تطوير المدن وتنظيمها بطريقة تجعلها أكثر ملاءمة وإنسانية لمرتاديها وقاطينها، ومراعاة صحة الفرد والبيئة، وتحسين جودة حياة السكان وجعلها أماكن أكثر استدامة وازدهاراً.

وأضاف أن إنسنة المدن تمنح الإنسان مكاناً يشعر فيه بقيمته وإنسانيته، وتوفر له مقومات الحياة المستدامة وما لها من أثر في تخفيف فاتورة الطاقة وتسهيل الحركة، وأن المدن تحصل على الاستدامة من خلال التخطيط العمراني و تصميمها بطريقة تسهم في تعزيز الحياة المجتمعية، إضافة إلى توفير الخدمات الأساسية ووسائل النقل العام وتخفيف انبعاثات الكربون وتقليل أثرها على التغيير المناخي.

وبينت المدير العام لمؤسسة الإسكان المهندسة جمانة العطيات، أن هذا اليوم العلمي يسعى لتحقيق رؤية المؤسسة إلتي تشمل مفهوم المدن الذكية ومعايير الاستدامة في تصميم وتخطيط وتنفيذ المشاريع انسجاما مع التوجهات الوطنية والمعايير الدولية ورؤية التحديث الاقتصادي وأهداف التنمية المستدامة.

وأضافت أن المؤسسة انتقلت إلى التخطيط متعدد الابعاد، لضمان تكامل الخطط والتوجهات الوطنية، سعيا لتوفير السكن الملائم للمواطنين من ذوي الدخل المتوسط والمتدني وفقاً لأفضل معايير الاستدامة والدمج المجتمعي التي تم تطبيقها على مشروع المؤسسة في جريبا بمحافظة الزرقاء ، حيث ركز على البعد الإنساني في تصميم الطرق والحدائق والأماكن العامة، مع سهولة الحركة وانسيابها دون عوائق، وتذليل الصعاب أمام حركة ذوي الهمم .

وبينت أنه واستنادا لتحقيق رؤية التحديث الأقتصادي، تبنت المؤسسة العديد من الأولويات أبرزها، مبادرة لإرساء معايير وأسس إنشاء مدن المستقبل، واعداد الدراسات لتطوير نموذج للسكن منخفض التكاليف باعتبار هذه الأولويات ذات ارتباط مباشرة بعمل المؤسسة وأنشطتها ورؤيتها التخطيطية والتصميمية الحديثة.

وعرض مدير برنامج البيئة والتغير المناخي والحد من مخاطر الكوارث في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدكتور نضال العوران، لأهداف المشاريع التي يدعمها البرنامج داخل الأردن لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، والتقليل من المخاطر ألتي تنشأ عن التغيرات المناخية والكوارث البيئية بشكل عام.

وأشار إلى أن رسالة البرنامج تتقاطع مع رؤية المملكة فيما يتعلق بالتحديث الاقتصادي والمشاريع البيئية وأنسنة المدن التي توفر حياة فضلى.

واشتمل اليوم العلمي على جلسات حوارية تناولت العلاقة بين أنسنة المدن والتنمية المستدامة والذكاء الحضري في الأردن وعلاقتها بالأثر النفسي العائد على المجتمعات من وجهة نظر علمية، وكيفية التعامل مع المناطق العشوائية، وأهم التحديات والفرص والصورة ألتي اصبحت عليها المدن بعد جائحة كورونا، وكيفية ربط أهداف التنمية المستدامة بالصحة .

--(بترا)

م ح/ ف م/ف ق

24/12/2023 16:22:45