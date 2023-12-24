Sunday, 24 December 2023 11:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأشغال: تحويل السير على طريق تُقبل - فوعرا بإربد

12/24/2023 2:28:09 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الأول (بترا)- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الأحد، عن تحويل حركة السير على طريق تُقبل- فوعرا الرئيسي في محافظة إربد، لتنفيذ مشروع توسعة وإعادة تأهيل للطريق، بدءا من دوار الميّه غربا باتجاه بلدة تُقبل.
وبحسب بيان للوزارة، سيجري تحويل السير للمتجهين من بلدة تقبل بإتجاه مدينة إربد من أمام مدرسة تقبل للبنات على الطريق الفرعي الموازي، ومن أمام أسواق الفرقان للمتجهين من إربد إلى تُقبل وفوعرا واسعرة.
ويشمل المشروع توسعة الطريق القائم بمقدار 6 أمتار إضافية مع إعادة إنشاء للطريق القائم وكشط الطبقة الاسفلتية، وإعادة تعبيد لكامل الطريق مع التوسعة بخلطة اسفلتية جديدة.
‎--(بترا)
م ح/م ف/رق
24/12/2023 16:04:28

MENAFN24122023000117011021ID1107653669

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث