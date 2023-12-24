الأشغال: تحويل السير على طريق تُقبل - فوعرا بإربد

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الأول (بترا)- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الأحد، عن تحويل حركة السير على طريق تُقبل- فوعرا الرئيسي في محافظة إربد، لتنفيذ مشروع توسعة وإعادة تأهيل للطريق، بدءا من دوار الميّه غربا باتجاه بلدة تُقبل.

وبحسب بيان للوزارة، سيجري تحويل السير للمتجهين من بلدة تقبل بإتجاه مدينة إربد من أمام مدرسة تقبل للبنات على الطريق الفرعي الموازي، ومن أمام أسواق الفرقان للمتجهين من إربد إلى تُقبل وفوعرا واسعرة.

ويشمل المشروع توسعة الطريق القائم بمقدار 6 أمتار إضافية مع إعادة إنشاء للطريق القائم وكشط الطبقة الاسفلتية، وإعادة تعبيد لكامل الطريق مع التوسعة بخلطة اسفلتية جديدة.

‎--(بترا)

م ح/م ف/رق

24/12/2023 16:04:28