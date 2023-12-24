الأشغال: تحويل السير على طريق تُقبل - فوعرا بإربد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 كانون الأول (بترا)- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الأحد، عن تحويل حركة السير على طريق تُقبل- فوعرا الرئيسي في محافظة إربد، لتنفيذ مشروع توسعة وإعادة تأهيل للطريق، بدءا من دوار الميّه غربا باتجاه بلدة تُقبل.
وبحسب بيان للوزارة، سيجري تحويل السير للمتجهين من بلدة تقبل بإتجاه مدينة إربد من أمام مدرسة تقبل للبنات على الطريق الفرعي الموازي، ومن أمام أسواق الفرقان للمتجهين من إربد إلى تُقبل وفوعرا واسعرة.
ويشمل المشروع توسعة الطريق القائم بمقدار 6 أمتار إضافية مع إعادة إنشاء للطريق القائم وكشط الطبقة الاسفلتية، وإعادة تعبيد لكامل الطريق مع التوسعة بخلطة اسفلتية جديدة.
--(بترا)
م ح/م ف/رق
24/12/2023 16:04:28
MENAFN24122023000117011021ID1107653669
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