تجارة الأردن تستضيف الاجتماع الثاني لمجلس الأمن الغذائي (موسع )

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الأول (بترا)- بحث مجلس الأمن الغذائي خلال اجتماعه الثاني اليوم الأحد، في غرفة تجارة الأردن بنودا تضمنت تعليمات تنظيم الشؤون المالية لمجلس الأمن الغذائي لسنة 2023 الصادرة بموجب المادة 6 من نظام المجلس رقم (43) لسنة 2023 والصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

وناقش الاجتماع الذي عقد برئاسة وزير الزراعة، رئيس مجلس الأمن الغذائي المهندس خالد الحنفيات، مسودة الدعم المقترح من قبل برنامج الاغذية العالمي لدعم المجلس، والنظر في تشكيل لجان التخطيط وسياسات الأمن الغذائي، ونظام معلومات الأمن الغذائي، ومبادرات الفاقد والمهدر من الغذاء واللجنة المالية، والمخزون الغذائي في الأردن في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والأزمة الحالية في مياه البحر الأحمر.

وبحسب بيان لوزارة الزراعة حضر الاجتماع وزراء الصناعة والتجارة والتموين، والتربية والتعليم، والصحة، والبيئـة، والتنمية الاجتماعية، ومندوب عن رئيس هيئـة الأركان المشتركة، ومدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، ونائب سمو رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، ورئيس الإتحاد العام للمزارعين، ورئيس غرفة تجارة الأردن، ومندوب عن رئيس غرفة صناعة الأردن، ومدير عام دائرة الإحصاءات العامة.

وأكد الحضور أن العمل المؤسسي للأمن الغذائي ومنظومة المعلومات الشاملة ستساعد متخذي القرار على توفير بيانات دقيقة حول الأمن الغذائي.

وأوصى المجلس بمنع إعادة تصدير المواد الأساسية (الرز والسكر والزيوت) نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن الناتجة عن الازمة في البحر الاحمر.

--(بترا)

ر ح/م ف/ف ق

24/12/2023 16:12:24