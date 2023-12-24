اتفاقية لاستحداث برنامج ماجستير في السياسات الانتخابية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الأول (بترا)- وقعت الهيئة المستقلة للانتخاب (المعهد الانتخابي الأردني)، والجامعة الأردنية (كلية الأمير الحسين عبدالله الثاني للعلوم السياسية والدراسات الدولية)، اتفاقية اليوم الأحد، لاستحداث برنامج ماجستير في السياسات الانتخابية وإدارتها.

وبحسب بيان للهيئة، وقع الاتفاقية رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، ورئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات.

وتأتي الاتفاقية في إطار التعاون المشترك، وتطوير العلاقات وتنفيذ البرامج الأكاديمية بما يتعلق بالسير بالإجراءات الخاصة لاستحداث برنامج "ماجستير في السياسات الانتخابية وإدارتها"، وفقا للشروط والمعايير والمتطلبات اللازمة والمعتمدة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.

وتضمنت الاتفاقية، توطين برنامج الماجستير في كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للعلوم السياسية والدراسات الدولية - قسم العلوم السياسية في الجامعة الأردنية، حيث تتولى الكلية مهمة إدارة البرنامج أكاديميا من حيث طرح المواد واعداد الجدول الدراسي وتسمية المحاضرين والاشراف على سير العملية التدريسية وكل ما يتعلق بالشؤون الاكاديمية الخاصة بالبرنامج.

ووفقا للاتفاقية، تُنسب الهيئة أسماء الطلبة المقبولين في برنامج الماجستير، وإجراء الامتحانات التحريرية والمقابلات الشخصية للمفاضلة بين المترشحين بالتعاون مع الجامعة بما يتوافق مع شروط القبول الخاصة بذلك.

--(بترا)

م ش/م ف/رق

24/12/2023 15:54:52