اتفاقية لاستحداث برنامج ماجستير في السياسات الانتخابية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 كانون الأول (بترا)- وقعت الهيئة المستقلة للانتخاب (المعهد الانتخابي الأردني)، والجامعة الأردنية (كلية الأمير الحسين عبدالله الثاني للعلوم السياسية والدراسات الدولية)، اتفاقية اليوم الأحد، لاستحداث برنامج ماجستير في السياسات الانتخابية وإدارتها.
وبحسب بيان للهيئة، وقع الاتفاقية رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، ورئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات.
وتأتي الاتفاقية في إطار التعاون المشترك، وتطوير العلاقات وتنفيذ البرامج الأكاديمية بما يتعلق بالسير بالإجراءات الخاصة لاستحداث برنامج "ماجستير في السياسات الانتخابية وإدارتها"، وفقا للشروط والمعايير والمتطلبات اللازمة والمعتمدة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.
وتضمنت الاتفاقية، توطين برنامج الماجستير في كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للعلوم السياسية والدراسات الدولية - قسم العلوم السياسية في الجامعة الأردنية، حيث تتولى الكلية مهمة إدارة البرنامج أكاديميا من حيث طرح المواد واعداد الجدول الدراسي وتسمية المحاضرين والاشراف على سير العملية التدريسية وكل ما يتعلق بالشؤون الاكاديمية الخاصة بالبرنامج.
ووفقا للاتفاقية، تُنسب الهيئة أسماء الطلبة المقبولين في برنامج الماجستير، وإجراء الامتحانات التحريرية والمقابلات الشخصية للمفاضلة بين المترشحين بالتعاون مع الجامعة بما يتوافق مع شروط القبول الخاصة بذلك.
--(بترا)
م ش/م ف/رق
24/12/2023 15:54:52
MENAFN24122023000117011021ID1107653665
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