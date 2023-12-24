الموافقة على شمول نقابة المهندسين الزراعيين بتدقيق ديوان المحاسبة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الأول (بترا)- قال نقيب المهندسين الزراعيين علي أبو نقطة، إن الموافقة على تكليف ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات نقابة المهندسين الزراعيين، جاء استناداً لأحكام الفقرة(ج) من المادة (4) من قانون ديوان المحاسبة رقم (28) لسنة 1952.

وأضاف النقيب في بيان اليوم الأحد، أن الموافقة على شمول النقابة بتدقيق ديوان المحاسبة، هو إجراء رقابي إضافي يأتي في إطار تمتين القرارات الإدارية والمالية للنقابة، والتأكد من استيفائها لجميع المتطلبات حماية للزملاء وحقوقهم، ومنعاً لحدوث أي خلل محتمل مستقبلاً.

وأشار إلى أن تدقيق ديوان المحاسبة لن يكون بديلاً لمكتب التدقيق الخارجي الذي يعين بنص قانون النقابة لتدقيق حسابات النقابة سنوياً، لكنه سيكون إجراء رقابيا إضافيا يحقق مصلحة عامة للنقابة وأعضائها، ويسهم في تعزيز ثقة الزملاء بمؤسستهم وآليات إدارتها والتعامل مع أموال الزملاء في الصناديق المختلفة.

يشار إلى أن مجلس النقابة، خاطب في أيلول الماضي رئاسة الوزراء لشمول النقابة بتدقيق ديوان المحاسبة ضمن إجراءاته لتمتين وتطوير الأدوات الرقابية لمؤسسة نقابة المهندسين الزراعيين.

--(بترا)

ع ح /م ف/رق

24/12/2023 15:45:48