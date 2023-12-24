الصحة النيابية تناقش مشروع نظام فحص المستلزمات الطبية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الأول (بترا)- قال رئيس لجنة الصحة والغذاء النيابية الدكتور محمد الخلايلة، إن الأردن يعتبر من الدول الرائدة عالميا وإقليما بمجال تصنيع الأدوية.

وأضاف أن مشروع نظام فحص المستلزمات الطبيَّة والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل لسنة 2023، يأتي لمواكبة المستجدات والمتطلبات الحديثة في مجال فحص الأدوية، وتعزيز اعتماديتها لدى الجهات العالمية.

جاء ذلك خلال ترؤسه لاجتماع اللجنة اليوم الأحد، لمناقشة مسودة النظام، بحضور المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات.

وأوضح الخلايلة، أن تعديل مشروع النظام جاء لغايات فصله عن نظام فحص الأدوية، وذلك لوجود فروقات جوهرية بين النظامين، ونتيجة للتغيرات الحاصلة في مجال فحص الأدوية التي لا تنطبق على فحص المستلزمات الطبية.

وتابع "كما يهدف النظام لتسريع إجراءات تسجيل الأدوية محليا، ما سيؤدي إلى زيادة الإنتاج وبالتالي تعزيز صادرات القطاع، الذي يعتبر أحد القطاعات الواعدة في رؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر المقبلة"، داعيا إلى النهوض بالاقتصاد الوطني والاستثمار أكثر في تصنيع الأدوية، متسائلا عن إيجاد بدائل للدواء الأصيل من أجل تخفيض سعر الدواء البديل.

من جانبهم، أكد النواب، هايل عياش، وفريد حداد، وجعفر الربابعة، وتيسير كريشان، ضرورة زيادة تشجيع الاستثمار في مجال صناعة الأدوية، مشيرين الى تمتع الأردن بكفاءات علمية، وضرورة دعمهم ومساندتهم ودعم المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

بدوره، قال مهيدات إن الأردن يحتل المركز الثاني لصادرات الأدوية عالميا، ويوجد فيه 29 مصنعا للأدوية، تصنع 481 صنفا دواء محليا، ويتم تسويقها في 72 سوقا عالميا.

وبحسب مسودة النظام، فإنه يحظر تداول أي دواء مسجل إلا بعد اجتيازه الفحص الأولي، ويحظر تداوله إلا بعد تقديم طلب التداول وصدور قرار المدير العام بالموافقة على تداوله وفقا لأحكام هذا النظام.

ويجري المختبر الفحص للعينة المقدمة له وفقاً للمواصفات المعتمدة وباستخدام طرق التحليل الواردة في الملف الفني أو وفقا لأي من دساتير الأدوية المعتمدة أو باستخدام طرق تحليل مثبتة وذلك حسب سياسة الفحص المعتمدة لدى المختبر، ولا يوجد ما يمنع من إجراء فحص مخبري لدى مختبرات المعتمدة لدى المؤسسة والحاصلة على شهادة الممارسة المخبرية الجيدة من قبل المؤسسة.

وتوافقت "الصحة النيابية" ومدير عام مؤسسة الغذاء والدواء، بحذف الفقرة هـ من المادة 4 من نظام فحص الأدوية لسنة 2023.

--(بترا)

م خ/رق

24/12/2023 15:43:55