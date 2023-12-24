إربد : سحب مركبات واشخاص حاصرتهم المياه

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 24 كانون الأول (بترا)- تعاملت غرفة عمليات محافظة إربد بالتنسيق مع الدوائر الخدمية والأمنية " الاشغال والبلديات ومياه اليرموك وكهرباء اربد ومجلس الخدمات المشتركة" مع عدة حوادث وعملت على فتح الطرق وتحويل مجاري السيول وتجمعات المياه خلال المنخفض الجوي الحالي.
وقال محافظ اربد رضوان العتوم لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، اليوم الاحد، إنه تم فتح العبارات وسحب المركبات التي حاصرتها المياه الليلة الماضية والتي تركزت في عدة مواقع، مشيرا الى انه جرى اغلاق طريق بشرى ـ وادي المغير وطريق المغيرـ الشجرة احترازيا في ظل كثافة الهطولات المطرية وخشية حدوث انهيارات.
واوضح العتوم انه تم التعامل مع 44 حالة شفط مياه في مناطق مختلفة وانقاذ 7 محاصرين وانهيار 6 منازل و7 مركبات حاصرتها المياه خلال المنخفض الجوي حيث شهدت محافظة اربد هطولات مطرية غزيرة ومتواصلة خلال اليومين الماضيين.
وفي سياق متصل بالاحوال الجوية بين الناطق الاعلامي لبلدية اربد الكبرى غيث التل انه تم التعامل مع 120 شكوى بالمنخفض الجوي من ضمنهما 19 شكوى مداهمة امطار مياه لممتلكات و 6 شكاوى حفريات متعهدين غمرتها المياه.
--(بترا)
م.ق/ف ق
24/12/2023 15:40:11
MENAFN24122023000117011021ID1107653661
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