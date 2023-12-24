ارتفاع شهداء قطاع غزة إلى 20424

ارتفاع شهداء قطاع غزة إلى 20424
التاريخ
12/24/2023 2:28:02 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 24 كانون الأول (بترا)- ارتفع شهداء قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي إلى 20424، والجرحى إلى 54036، بحسب وزارة الصحة بالقطاع.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الأحد، إنها سجلت استشهاد 166 فلسطينيا وإصابة 384 في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية في قطاع غزة، نتيجة عدوان الاحتلال المتواصل منذ 7 تشرين الأول الماضي.
--(بترا)
رصد/رس/ام/ف ق
24/12/2023 15:16:33
MENAFN24122023000117011021ID1107653660
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