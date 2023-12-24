ارتفاع شهداء قطاع غزة إلى 20424

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 24 كانون الأول (بترا)- ارتفع شهداء قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي إلى 20424، والجرحى إلى 54036، بحسب وزارة الصحة بالقطاع.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأحد، إنها سجلت استشهاد 166 فلسطينيا وإصابة 384 في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية في قطاع غزة، نتيجة عدوان الاحتلال المتواصل منذ 7 تشرين الأول الماضي.

--(بترا)

رصد/رس/ام/ف ق

24/12/2023 15:16:33