وزيرة النقل : مستعدون لدراسة أية بدائل للشحن البحري

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الأول (بترا)- أكدت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، أن الوزارة تعمل على دراسة جميع البدائل لضمان عمليات انسياب ونقل البضائع، في ظل اضطرابات النقل البحري بالبحر الأحمر.

وقالت التهتموني خلال اجتماع عقد، اليوم الأحد، في غرفة صناعة عمان لبحث تداعيات أحداث الملاحة في البحر الاحمر، إن حركة انسياب البضائع تحت السيطرة، وإن عمليات النقل عبر البواخر تصل في مواعيدها إلى ميناء العقبة.

وأضافت أن تحويلات الملاحة في مضيق باب المندب، لا تأثير كبير لها على صادرات ومستوردات المملكة، مشيرة إلى أن 65 بالمئة من البضائع تأتي عبر البحر الأحمر.

وأكدت التهتموني، أن الحكومة على استعداد لدراسة أية بدائل للشحن البحري، لضمان استمرار حركة انسياب البضائع للمملكة، سواء لجهة المستوردات أو الصادرات، وتقليل كلف النقل ووفق المسار الذي يناسب القطاع الخاص.

وإشارت إلى أن قضية الملاحة في البحر الأحمر، شأن عالمي، وأن البديل المطرح حاليا يتمثل بمسار خط النقل البري والبحري العربي التابع لشركة الجسر العربي.

وأوضحت الوزيرة، أن توقف خطوط الملاحة عبر البحر الأحمر سيؤثر على رفع الكلف والتأمين، بالإضافة إلى زيادة المدد الزمنية لوصول البضائع سواء الصادرة او الواردة.

بدوره، أكد رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن، المهندس فتحي الجغبير، ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص للوصول إلى بدائل تناسب لعمليات النقل البحري عبر البحر الأحمر، وضرورة أن تكون البدائل مناسبة ولا تؤثر على زيادة الكلف وتنافسية الصادرات الوطنية.

وأشار إلى وجود تواصل مستمر وتعاون وثيق مع الحكومة، لتذليل الصعوبات التي تواجه القطاع لصناعي، لا سيما تلك المتعلقة بعمليات انسياب الصادرات والمستوردات لأراضي المملكة.

وبين الجغبير أن غرفة صناعة الأردن ستخاطب وزارة الصناعة والتجارة والتموين لتخصيص جزء من صندوق دعم وتطوير الصناعة لدعم أجور الشحن خلال المرحلة الحالية وبما يخفف من الأعباء على المصدرين.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك العديد من البدائل المطروحة أمام القطاعات الاقتصادية المختلفة، بخصوص عمليات الشحن البحري لضمان تسهيل عمليات انسياب الصادرات والمستوردات.

من جهته، أشار مدير عام شركة الجسر العربي عدنان العبادلة إلى تشغيل الخط العربي للنقل البري والبحري بين العقبة والموانىء المصرية المطلة على البحر الأبيض المتوسط كخط بديل، بعد إعلان عدد من شركات الشحن الكبرى إيقاف أعمالها في البحر الأحمر وباب المندب.

وأوضح العبادلة، أن شركة الجسر العربي سارعت إلى إكمال جميع المتطلبات الدولية والفنية اللازمة لتشغيل الخط البديل بين الموانىء الأردنية والمصرية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، من خلال إنشاء مسار بحري جديد لخدمة متطلبات النقل البري والبحري في ظل أزمة الملاحة العالمية في البحر الاحمر وباب المندب وهو الخط البديل ( العقبة – ميناء نويبع – الموانىء المصرية المطلة على البحر الابيض المتوسط وهي الاسكندرية وبورسعيد ودمياط ) وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارتي النقل الأردنية والمصرية وسلطة منطقة العقبة الخاصة وشركة تطوير العقبة والجهات ذات العلاقة .

وكشف العبادلة، أن الخط العربي البري البحري البديل يوفر مسارا بديلا لنقل الصادرات الأردنية المتجهة إلى الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، لا سيما صادرات المناطق الصناعية المؤهلة والمنتجات الزراعية، وربط البحرين الأحمر والمتوسط بالطرق البرية، ما ينوع طرق المبادلات التجارية ويقلل كلف النقل والاستفادة من ميزات يقدمها الجانب المصري لتخفيض كلف نقل الصادرات الأردنية وتسهيل وصولها إلى أميركيا وأوروبا، إضافة إلى تحول جزء من التجارة المتجهة من شمال السعودية وشرق العراق باتجاه هذا الخط البديل الجديد، وتعزيز تنافسية المملكة وقدرتها على لعب دور محوري في طرق وسلاسل الإمداد ضمن بدائل مستجدة وحديثة، وتقليل الزمن اللازم لوصول الصادرات الأردنية الى مقاصدها النهائية ما يعزز المرونة والاستجابة والثقة وزيادة نشاط قطاع الشاحنات في المملكة إضافة إلى زيادة حجم تجارة الترانزيت.

واستعرض العبادلة، ميزات وتسهيلات توفرها شركة الجسر العربي لمستخدمي الخط العربي البري البحري البديل، التي تتضمن توفر وحدات بحرية متخصصة في الشحن البحري، وطاقة كافية لاستيعاب جميع البضائع من الاتجاهين.

وبين أن العمل يجري على مدار الساعة، وعدم تحميل أية غرامات نتيجة انتظار الحاويات في الساحات وتعدد الخطوط الملاحية في الموانىء المصرية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، ووجود عامل المنافسة في زمن الوصول للبضائع إلى وجهتها النهائية، إضافة إلى المحافظة على البضائع من خلال تقليل الآثار الناتجة عن المعاينة والتفريغ، وإعادة التحميل وثبات كلف النقل على مدار العام، وعدم زيادتها في المواسم أو خلال الأحداث الاقليمية.

وأكد، العبادلة أن زمن الشحن لنقل الحاويات من المناطق الصناعية المؤهلة في المملكة إلى الولايات المتحدة "ترانزيت" عن طريق الموانىء المصرية سيكون من 18 إلى 20 يوما فقط وبأقل الكلف وأعلى نسبة آمان.

وخلال اللقاء، طرح العديد من الصناعيين بدائل ملاحية جديدة يمكن استخدامها لنقل مستوردات وصادرات المملكة، ولا سيما الموانئ الخليجية، أو عقد تؤامة مع موانئ أخرى عربية، أو النقل من خلال طرطوس وبيروت، بالاضافة إلى دارسة تخفيض أجور النقل البري ورسوم ميناء الحاويات ولو مؤقتا.

--(بترا)

س ص/ ن ح/ف ق

24/12/2023 14:47:15