سكان بلدة عنبة يطالبون بإيجاد حلول جذرية لتجمع مياه الامطار

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 24 كانون الأول (بترا)-طالب سكان بلدة عنبة، التابعة لبلدية المزار ، بلواء المزار الشمالي في محافظة اربد ، بإيجاد حلول جذرية لتجمع مياه الامطار وتشكلها في برك مائية تعيق حركة السيارات في احد طرق القرية بالقرب من مدرسة عنبة الاساسية للبنين.

وقالوا لبترا اليوم السبت إن الأمطار الغزيرة التي شهدتها القرية اليوم ويوم أمس، تسببت في تشكل برك مائية في احدى طرقات القرية، أدت إلى تعطيل حركة المرور وإحداث اضرار بمركبات المواطنين الذين يرتادون هذا الطريق.

وأبدوا المواطنون استياءهم من هذا الوضع، لتأثيره سلباً على حركة المرور وتعريضهم للخطر، وطالبوا البلدية باتخاذ إجراءات سريعة لحل هذه المشكلة عبر انشاء عبارة صندوقية، وتحسين بنية التصريف في هذا الطريق.

من جهته، أكد المدير التنفيذي لبلدية المزار الشمالي المهندس اياد الجراح أنه تم مخاطبة مدير المنطقة والفريق المناوب في غرفة العمليات لحل هذه المشكلة وسيتم تصريف المياه حفاظا على السلامة العامة لضمان انسياب حركة السير بطريقة طبيعية وايجاد حل جذري لهذا الشارع.

في سياق اخر قال الجراح ان البلدية استعدت بشكل مبكر لفصل الشتاء مما قلل بشكل كبير من ملاحظات المواطنين التي كانت تصل لغرف الطوارئ سابقا، حيث تم تنفيذ مشروع تصريف لمياه الامطار بقيمة 330 الف دينار وبنسبة انجاز 85 بالمئة.

وأكد الجراح ان البلدية أعدت خطة طوارئ مسبقاً لمتابعة الحالة الجوية السائدة، للتعامل معها وفق معطيات المنخفض الجوي من خلال وضع آليات للعمل والاحتياطات اللازمة.

واضاف الجراح ان البلدية قامت بفتح مركز ايواء للحالات الطارئة المتوقعة والموجود بالقرب من مركز تكنولوجيا المعلومات التابعة للبلدية، اذ جهزت المركز ب12 سريرا ووحدات صحية وانارة وحراسة في حال حدوث أي طارئ.

ودعا الجراح المواطنين إلى إزالة الألواح المتحركة عن أسطح المباني التي قد تتعرض للتطاير، وأخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري) تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.

--(بترا)

س ع/ف ق

24/12/2023 14:38:28

