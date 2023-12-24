سكان بلدة عنبة يطالبون بإيجاد حلول جذرية لتجمع مياه الامطار

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 24 كانون الأول (بترا)-طالب سكان بلدة عنبة، التابعة لبلدية المزار ، بلواء المزار الشمالي في محافظة اربد ، بإيجاد حلول جذرية لتجمع مياه الامطار وتشكلها في برك مائية تعيق حركة السيارات في احد طرق القرية بالقرب من مدرسة عنبة الاساسية للبنين.
وقالوا لبترا اليوم السبت إن الأمطار الغزيرة التي شهدتها القرية اليوم ويوم أمس، تسببت في تشكل برك مائية في احدى طرقات القرية، أدت إلى تعطيل حركة المرور وإحداث اضرار بمركبات المواطنين الذين يرتادون هذا الطريق.
وأبدوا المواطنون استياءهم من هذا الوضع، لتأثيره سلباً على حركة المرور وتعريضهم للخطر، وطالبوا البلدية باتخاذ إجراءات سريعة لحل هذه المشكلة عبر انشاء عبارة صندوقية، وتحسين بنية التصريف في هذا الطريق.
من جهته، أكد المدير التنفيذي لبلدية المزار الشمالي المهندس اياد الجراح أنه تم مخاطبة مدير المنطقة والفريق المناوب في غرفة العمليات لحل هذه المشكلة وسيتم تصريف المياه حفاظا على السلامة العامة لضمان انسياب حركة السير بطريقة طبيعية وايجاد حل جذري لهذا الشارع.
في سياق اخر قال الجراح ان البلدية استعدت بشكل مبكر لفصل الشتاء مما قلل بشكل كبير من ملاحظات المواطنين التي كانت تصل لغرف الطوارئ سابقا، حيث تم تنفيذ مشروع تصريف لمياه الامطار بقيمة 330 الف دينار وبنسبة انجاز 85 بالمئة.
وأكد الجراح ان البلدية أعدت خطة طوارئ مسبقاً لمتابعة الحالة الجوية السائدة، للتعامل معها وفق معطيات المنخفض الجوي من خلال وضع آليات للعمل والاحتياطات اللازمة.
واضاف الجراح ان البلدية قامت بفتح مركز ايواء للحالات الطارئة المتوقعة والموجود بالقرب من مركز تكنولوجيا المعلومات التابعة للبلدية، اذ جهزت المركز ب12 سريرا ووحدات صحية وانارة وحراسة في حال حدوث أي طارئ.
ودعا الجراح المواطنين إلى إزالة الألواح المتحركة عن أسطح المباني التي قد تتعرض للتطاير، وأخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري) تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.
--(بترا)
س ع/ف ق
24/12/2023 14:38:28
MENAFN24122023000117011021ID1107653657
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