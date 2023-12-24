زين كاش تتبرع بـ25 ألف دينار لتجهيز طرود غذائية للأهل في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 كانون الأول (بترا)- قدمت شركة "زين كاش"، تبرعا نقديا بقيمة 25 ألف دينار، لتجهيز طرود غذائية لأهالي قطاع غزة، ضمن حملة تكية أم علي "لأجلك يا غزة".
وبحسب بيان للشركة اليوم الأحد، خصصت" زين كاش" ما نسبته 1 بالمئة من كل عملية شرائية يقوم بها زبائنها عبر بطاقاتها ومحفظتها لصالح حملتها "مشترياتك خير لك ولهم" التي أطلقتها أخيرا.
وقالت الشركة إنه سيجري توجيه المبلغ لتجهيز طرود غذائية طارئة ضمن حملة تكية أم علي "لأجلك يا غزة"، وإيصالها إلى الأسر المتضررة من الحرب في القطاع، عبر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، مشيرة إلى أنه جرى تجهيز 150 طردا غذائيا.
ويأتي إطلاق "زين كاش" لهذه الحملة انطلاقا من واجبها الإنساني ودورها الوطني لإغاثة الأهل في غزة والمساهمة في التخفيف من حدة الكارثة الإنسانية التي يواجهونها، ودعما لصمودهم ورفضا للاعتداءات العنصرية والتطهير العرقي الذي يتعرض له القطاع من قبل قوات الاحتلال الغاشم.
--(بترا)
غ ح/م ف/رق
24/12/2023 14:21:13
MENAFN24122023000117011021ID1107653656
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