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زين كاش تتبرع بـ25 ألف دينار لتجهيز طرود غذائية للأهل في غزة

12/24/2023 2:27:57 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الأول (بترا)- قدمت شركة "زين كاش"، تبرعا نقديا بقيمة 25 ألف دينار، لتجهيز طرود غذائية لأهالي قطاع غزة، ضمن حملة تكية أم علي "لأجلك يا غزة".
وبحسب بيان للشركة اليوم الأحد، خصصت" زين كاش" ما نسبته 1 بالمئة من كل عملية شرائية يقوم بها زبائنها عبر بطاقاتها ومحفظتها لصالح حملتها "مشترياتك خير لك ولهم" التي أطلقتها أخيرا.
وقالت الشركة إنه سيجري توجيه المبلغ لتجهيز طرود غذائية طارئة ضمن حملة تكية أم علي "لأجلك يا غزة"، وإيصالها إلى الأسر المتضررة من الحرب في القطاع، عبر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، مشيرة إلى أنه جرى تجهيز 150 طردا غذائيا.
ويأتي إطلاق "زين كاش" لهذه الحملة انطلاقا من واجبها الإنساني ودورها الوطني لإغاثة الأهل في غزة والمساهمة في التخفيف من حدة الكارثة الإنسانية التي يواجهونها، ودعما لصمودهم ورفضا للاعتداءات العنصرية والتطهير العرقي الذي يتعرض له القطاع من قبل قوات الاحتلال الغاشم.
--(بترا)
غ ح/م ف/رق
24/12/2023 14:21:13

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