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انطلاق بطولة النخبة العربية للتنس في قطر

12/24/2023 2:27:56 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الدوحة 24 كانون الأول (بترا)- انطلقت بالدوحة اليوم الاحد، بطولة النخبة العربية للتنس للرجال التي تستضيف قطر منافساتها للمرة الأولى، وتستمر حتى يوم الخميس المقبل.
ويشارك الأردن في البطولة إلى جانب 8 دول عربية أخرى، ويمثله المحترفان الدوليان موسى ومحمد القطب.
وحسب قرعة البطولة التي تم سحبها مساء أمس، تقام اليوم 8 مباريات في الدور الأول للبطولة، حيث يلتقي الأردني محمد القطب مع التونسي محمد دقاز، فيما يلعب موسى القطب مع الجزائري سمير رقيق.
وكان المحترف الأردني الدولي عبد الله شلباية، قد توج بلقب النسخة الماضية من البطولة التي استضافتها الكويت، بعد أن فاز على نظيره اللبناني بنجامين حسن بمجموعتين لواحدة في الدور النهائي
(بترا)
ب ف/ف ق
24/12/2023 14:21:02

MENAFN24122023000117011021ID1107653655

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