انطلاق بطولة النخبة العربية للتنس في قطر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 24 كانون الأول (بترا)- انطلقت بالدوحة اليوم الاحد، بطولة النخبة العربية للتنس للرجال التي تستضيف قطر منافساتها للمرة الأولى، وتستمر حتى يوم الخميس المقبل.
ويشارك الأردن في البطولة إلى جانب 8 دول عربية أخرى، ويمثله المحترفان الدوليان موسى ومحمد القطب.
وحسب قرعة البطولة التي تم سحبها مساء أمس، تقام اليوم 8 مباريات في الدور الأول للبطولة، حيث يلتقي الأردني محمد القطب مع التونسي محمد دقاز، فيما يلعب موسى القطب مع الجزائري سمير رقيق.
وكان المحترف الأردني الدولي عبد الله شلباية، قد توج بلقب النسخة الماضية من البطولة التي استضافتها الكويت، بعد أن فاز على نظيره اللبناني بنجامين حسن بمجموعتين لواحدة في الدور النهائي
(بترا)
ب ف/ف ق
24/12/2023 14:21:02
MENAFN24122023000117011021ID1107653655
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