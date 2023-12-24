الاحتلال يتعمد تضليل الفلسطينيين من اجل ايقاع اكبر قدر من الخسائر

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 24 كانون الأول (بترا)- قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن جيش الاحتلال يتعمّد تضليل المدنيين وغالبيتهم أطفال ونساء من أجل إيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية والضحايا في جريمة حرب مزدوجة، الأولى: هي إجبار المدنيين على التهجير القسري من منازلهم، والثانية: هي إعدامهم وقصفهم بشكل مباشر ومقصود.

ودعا المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في تصريح صحفي أبناء الشعب الفلسطيني إلى اتخاذ كل وسائل الحيطة والحذر من الاحتلال الذي يحاول أن يوقع أكبر قدر ممكن من الضحايا وأن يكونوا على فهم ويقظة من هذه المؤامرات وحملات التضليل التي يمارسها ضدهم.

وطالب دول العالم الحر والمنظمات الدولية بالضغط على الاحتلال من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية، محملا الولايات المتحدة الأميركية والمجتمع الدولي إضافة إلى الاحتلال كامل المسؤولية عن جرائم الإبادة الجماعية التي تتناقض مع القانون الدولي وكل القوانين الدولية.

--(بترا)

أ ش/ف ق

24/12/2023 14:16:37