اتفاقية بين الخيرية الهاشمية وجو أكاديمي لتوفير محتوى إلكتروني لطلاب غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 كانون الأول (بترا)- وقعت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وشركة جو أكاديمي، اتفاقية تعاون في مجال توفير محتوى إلكتروني مسجل مجانا لطلاب أهلنا في غزة، لجميع المراحل الدراسية من الصف الأول وحتى الثانوية العامة وبالاعتماد على المناهج الفلسطينية.
وأكد الهيئة في بيان اليوم الأحد، أن المبادرة التي يطلقها الطرفان تهدف لتأمين أكثر من 200 ألف طالب في غزة بمحتوى المادة الإلكترونية التعليمية في المواد كافة، مثل العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية واللغة العربية، ما يسهل من استمرارية العملية التعليمية داخل قطاع غزة في مختلف الظروف.
وقال أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي، إنه وبحسب الاحصائيات الصادرة من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن نسبة المتعلمين في قطاع غزة تزيد على 96 بالمئة، وهو مؤشر على أهمية التعليم بالنسبة لأهلنا في غزة، ومن هنا تأتي أهمية هذه المبادرة والتي تسهل من سير العملية التعليمية على الطلاب في غزة وفي المراحل الدراسية كافة.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لجو أكاديمي، المهندس علاء جرار، أن هذه الاتفافية تصب في جوهر رؤية الشركة الهادفة لتوظيف التكنولوجيا في خدمة التعليم.
وأعرب عن فخره بهذه الخطوة، قائلا: "تتمثل مهمتنا الكبيرة في تسخير التكنولوجيا لتذليل الصعوبات والتحديات الناجمة عن الظروف المختلفة لتمكين الأجيال المختلفة من متابعة العملية التعليمية انطلاقاً من إيماننا بأن التعليم هو ركيزة التطور والتقدم في المجتمعات".
وأضاف "أن هذه الاتفاقية تنسجم مع رؤيتنا الإنسانية الهادفة لخدمة مجتمعنا ومحيطنا، حيث إن التعاون مع واحدة من أهم المؤسسات الوطنية العاملة على توفير المساعدات لأهلنا في غزة على مدار الساعة في مختلف المجالات يضفي أهمية متزايدة على هذه الاتفاقية".
وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في تجهيز وإرسال المساعدات الطبية والإغاثية والغذائية، ولا تزال تستقبل التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم: JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06، أو من خلال المحافظ الإلكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى "اي فواتيركم" ومن خلال موقعها الإلكتروني
--(بترا)
ج ب/أ أ/رق
24/12/2023 13:54:18
MENAFN24122023000117011021ID1107653652
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