اتفاقية بين الخيرية الهاشمية وجو أكاديمي لتوفير محتوى إلكتروني لطلاب غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الأول (بترا)- وقعت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وشركة جو أكاديمي، اتفاقية تعاون في مجال توفير محتوى إلكتروني مسجل مجانا لطلاب أهلنا في غزة، لجميع المراحل الدراسية من الصف الأول وحتى الثانوية العامة وبالاعتماد على المناهج الفلسطينية.

وأكد الهيئة في بيان اليوم الأحد، أن المبادرة التي يطلقها الطرفان تهدف لتأمين أكثر من 200 ألف طالب في غزة بمحتوى المادة الإلكترونية التعليمية في المواد كافة، مثل العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية واللغة العربية، ما يسهل من استمرارية العملية التعليمية داخل قطاع غزة في مختلف الظروف.

وقال أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي، إنه وبحسب الاحصائيات الصادرة من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن نسبة المتعلمين في قطاع غزة تزيد على 96 بالمئة، وهو مؤشر على أهمية التعليم بالنسبة لأهلنا في غزة، ومن هنا تأتي أهمية هذه المبادرة والتي تسهل من سير العملية التعليمية على الطلاب في غزة وفي المراحل الدراسية كافة.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لجو أكاديمي، المهندس علاء جرار، أن هذه الاتفافية تصب في جوهر رؤية الشركة الهادفة لتوظيف التكنولوجيا في خدمة التعليم.

وأعرب عن فخره بهذه الخطوة، قائلا: "تتمثل مهمتنا الكبيرة في تسخير التكنولوجيا لتذليل الصعوبات والتحديات الناجمة عن الظروف المختلفة لتمكين الأجيال المختلفة من متابعة العملية التعليمية انطلاقاً من إيماننا بأن التعليم هو ركيزة التطور والتقدم في المجتمعات".

وأضاف "أن هذه الاتفاقية تنسجم مع رؤيتنا الإنسانية الهادفة لخدمة مجتمعنا ومحيطنا، حيث إن التعاون مع واحدة من أهم المؤسسات الوطنية العاملة على توفير المساعدات لأهلنا في غزة على مدار الساعة في مختلف المجالات يضفي أهمية متزايدة على هذه الاتفاقية".

وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في تجهيز وإرسال المساعدات الطبية والإغاثية والغذائية، ولا تزال تستقبل التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم: JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06، أو من خلال المحافظ الإلكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى "اي فواتيركم" ومن خلال موقعها الإلكتروني

--(بترا)

ج ب/أ أ/رق

24/12/2023 13:54:18