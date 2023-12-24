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الاحتلال يعتقل 4695 فلسطينيا منذ 7 تشرين الأول الماضي

12/24/2023 2:27:55 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 24 كانون الأول (بترا) - قال نادي الأسير الفلسطيني، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت 4695 فلسطينيا من الضفة الغربية، منذ 7 تشرين الأول الماضي.
وأوضحا في بيان مشترك، اليوم الأحد، أن الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، والحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.
وأشار البيان إلى أن قوات الاحتلال تواصل خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين، والاستيلاء على ممتلكاتهم.
يشار إلى أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن أفرج عنهم لاحقا.
--(بترا)
م ف/م ف/رق
24/12/2023 13:47:21

MENAFN24122023000117011021ID1107653651

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