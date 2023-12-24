الصناعة والتجارة: 160 شكوى حول التجارة الالكترونية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الأول (بترا)- بلغ عدد الشكاوى المتعلقة بالتجارة الالكترونية التي تعاملت معها وزارة الصناعة والتجارة والتموين خلال العام الحالي حوالي 160 شكوى حول مشتريات مواطنين لسلع من خلال قنوات التواصل والتسويق الالكتروني.

وقال الناطق الإعلامي للوزارة ينال البرماوي لوكالة الانباء الأردنية (بترا) إن الوزارة تعاملت مع تلك الشكاوى وفق احكام التشريعات الناظمة للسوق خاصة قانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017 وقانون الصناعة والتجارة وقانون المنافسة النافذة.

وأضاف، انه تمت "معالجة بعض الشكاوى وديا بتبديل أو صيانة أو رد ثمن السلعة وتحويل صفحات المشتكى عليها الى وحدة الجرائم الالكترونية لتزويد الوزارة ببيانات المزودين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين".

وأشار الى ان الوزارة ومن خلال مديرية حماية المستهلك تقوم برصد الإعلانات المضللة من خلال متابعة المواقع الالكترونية للمزودين ومدى التزامها بإعلاناتها، كما يتم متابعة أي ابلاغ عن أي اعلان مضلل ومتابعة تصويب أوضاع المخالفين منها، كما تقوم الوزارة بتنفيذ جولات رقابية مشتركة مع الجهات ذات العلاقة للرقابة على المنشآت التجارية والمزودين.

وأوضح البرماوي أنه تم استقبال الشكاوى من المستهلكين من خلال قنوات الاتصال والتواصل المختلفة ودراستها والوصول الى حلول ترضي المستهلك دون المساس بمصالح المزودين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. وفي حال عدم تعاون المزودين المخالفين في حل الشكاوى يتم تحرير إخطار لمعالجة الشكوى المقدمة بحقهم خلال فترة محددة وفي حال عدم تصويب الأوضاع يتم تحرير ضبط مخالفة في حقهم.

وأشار الى الدور التوعوي الذي تقوم به الوزارة وذلك بإطلاق حملات وتنفيذ نشاطات توعوية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على مدار العام خصوصاً الشراء الالكتروني.

وقال، ان من أهم الارشادات والإجراءات التي يجب على المواطنين القيام بها عند عمليات الشراء الإلكتروني هو الحصول على فاتورة شراء وكفالة واضحة الشروط واستخدام خيار معاينة السلعة (بغض النظر عن نوعها أو طبيعتها) وتجربتها وكذلك طلب بيانات المزود الشخصية في حال أمكن ذلك، وليس بيانات شركات التوصيل فقط، لافتا الى أن بإمكان تقديم الشكاوى الى الوزارة / مديرية حماية المستهلك من خلال منصة "بخدمتكم" وموقع الوزارة الالكتروني وصفحة الوزارة على الفيس بوك ورقم الواتساب (0797527819).

كما يمكن الحضور شخصيا الى مديرية حماية المستهلك في مبنى الوزارة او وحدة حماية المستهلك الموجودة في مديريات الصناعة والتجارة والتموين في المحافظات.

وقال، إنه تم خلال هذا العام اصدار الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية وخطة العمل الخاصة بها للعام 2023 لتتوافق مع الأهداف والركائز الاستراتيجية لرؤية التحديث الاقتصادي والتي تهدف إلى أن يصبح الأردن أحد أسرع مراكز التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة عبر الإنترنت نموا في اسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويتم حاليا العمل على إيجاد البيئة التشريعية اللازمة والخاصة لتنظيم عمل التجارة الالكترونية بالتنسيق والتشاور مع الجهات ذات العلاقة.

وأوضح ان (المادة (3) من قانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017) حددت حقوق المستهلك وهي: الحصول على سلع أو خدمات تحقق الغرض منها دون إلحاق أي ضرر بمصالحه أو صحته عند الاستعمال العادي أو المتوقع لهذه السلع أو الخدمات، كما حددت الحصول بصورة واضحة على المعلومات الكاملة والصحيحة عن السلعة أو الخدمة التي يشتريها وشروط البيع لها.

--(بترا)

ع ف/ن ش/م ف/

24/12/2023 13:37:13