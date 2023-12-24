شهداء وجرحى بقصف الاحتلال المغراقة والبريج بغزة
التاريخ
12/24/2023 2:27:49 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 24 كانون الأول (بترا) امجد الشوا- استشهد ثلاثة فلسطينيين واصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا بمخيم البريج وسط قطاع غزة.
كما استشهد عدد آخر باستهداف طائرات الاحتلال مجموعة نازحين من منطقة المغراقة وسط قطاع غزة.
--(بترا)
ا ش/ م ف
24/12/2023 13:21:44
MENAFN24122023000117011021ID1107653648
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.