شهداء وجرحى بقصف الاحتلال المغراقة والبريج بغزة

غزة 24 كانون الأول (بترا) امجد الشوا- استشهد ثلاثة فلسطينيين واصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا بمخيم البريج وسط قطاع غزة. كما استشهد عدد آخر باستهداف طائرات الاحتلال مجموعة نازحين من منطقة المغراقة وسط قطاع غزة. --(بترا) ا ش/ م ف 24/12/2023 13:21:44

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