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العمل: بلاغ رئيس الوزراء عطلة عيد الميلاد المجيد ورأس السَّنة الميلاديَّة يشمل القطاع الخاص

12/24/2023 2:27:47 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الاول (بترا)- أكدت وزارة العمل أن بلاغ رئيس الوزراء بتعطيل جميع الوزارات والدَّوائر الرسميَّة، والمؤسَّسات والهيئات العامَّة، والجامعات الرسميَّة، والبلديَّات ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمَّان الكُبرى، والشَّركات المملوكة بالكامل للحكومة أعمالها يوم غد الاثنين الموافق للخامس والعشرين من شهر كانون الأوَّل الحالي وكذلك يوم الاثنين الموافق للأول من كانون الثَّاني المقبل بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السَّنة الميلاديَّة، يشمل القطاع الخاص.
--(بترا)
ع ف/م ف/اح
24/12/2023 13:14:09

MENAFN24122023000117011021ID1107653647

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