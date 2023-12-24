العمل: بلاغ رئيس الوزراء عطلة عيد الميلاد المجيد ورأس السَّنة الميلاديَّة يشمل القطاع الخاص

العمل: بلاغ رئيس الوزراء عطلة عيد الميلاد المجيد ورأس السَّنة الميلاديَّة يشمل القطاع الخاص
التاريخ
12/24/2023 2:27:47 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 كانون الاول (بترا)- أكدت وزارة العمل أن بلاغ رئيس الوزراء بتعطيل جميع الوزارات والدَّوائر الرسميَّة، والمؤسَّسات والهيئات العامَّة، والجامعات الرسميَّة، والبلديَّات ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمَّان الكُبرى، والشَّركات المملوكة بالكامل للحكومة أعمالها يوم غد الاثنين الموافق للخامس والعشرين من شهر كانون الأوَّل الحالي وكذلك يوم الاثنين الموافق للأول من كانون الثَّاني المقبل بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السَّنة الميلاديَّة، يشمل القطاع الخاص.
--(بترا)
ع ف/م ف/اح
24/12/2023 13:14:09
MENAFN24122023000117011021ID1107653647
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