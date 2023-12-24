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غناء وباليه القدرات الخاصة فى الأوبرا احتفالاً باليوم العالمى لذوى الهمم

12/24/2023 2:26:38 PM
(MENAFN- Youm7) تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلاً لمركز تنمية المواهب تحت إشراف مديره الفني الدكتور سامح صابر، وذلك بمناسبة اليوم العالمى لذوى الهمم، حيث يقدم الطلاب ذوو القدرات الخاصة من فصل الغناء العربى تحت تدريب وقيادة ميرفت فريد، بمشاركة فصل الباليه تحت تدريب وإخراج عايشة فؤاد، حفلاً في السابعة مساء غدٍ الإثنين 25 ديسمبر على مسرح الجمهورية.










يتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال الغنائية الخاصة بالعام الجديد والأغانى الوطنية يصاحبها مشاهد استعراضية وباليه منها مارش باليه كسارة البندق، مصر يا أول نور فى الدنيا، وباحتاج لك وتحتاج لي، على قد حبنا، مسأله مبدأ، كان يا مكان، كوكب تاني، جت سليمة، اخر ايام الصيفية، لسة هتحلى، ليلة عيد، ولا اي كلام، فرصة تتغير وغيرها.. اداء مصطفى عبد الرحمن، حسن الكاف، مروان أحمد، فريدة احمد، استيفن روماني، محمد ايمن، عاصم محمد، مريم طارق، عز الدين سامح، حنين سامح، فرح محمد ،شرف احمد، سلوان محمد، أميره عزت، محمد مصطفى، على فرج، بسمه ثابت وسهى مدحت.



يذكر أن مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون، ويضم أقسامًا مختلفة ومتنوعة، كما يقيم حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعًا لهم وتقديرًا لجهدهم خلال فترة الدراسة.












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