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روبي تطرح أحدث أغنياتها 3 ساعات متواصلة

12/24/2023 2:26:38 PM
(MENAFN- Youm7) طرحت النجمة روبي ، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "3 ساعات متواصلة" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

الأغنية الجديدة لروبي من كلمات وألحان عزيز الشافعي
وهي من توزيع توما، والأغنية الجديدة توزيع رقمي ڤيرال ويڤ.

وكانت روبي حددت من قبل تاريخ 10 أكتوبر الماضي لطرح الأغنية الجديدة ولكن قررت تأجيلها بسبب اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

جدير بالذكر أن الفنانة روبى شاركت خلال دراما رمضان بمسلسل حضرة العمدة، وهو من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب.







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