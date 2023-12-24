روبي تطرح أحدث أغنياتها 3 ساعات متواصلة

(MENAFN
- Youm7) طرحت النجمة روبي ، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "3 ساعات متواصلة" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.
الأغنية الجديدة لروبي من كلمات وألحان عزيز الشافعي
وهي من توزيع توما، والأغنية الجديدة توزيع رقمي ڤيرال ويڤ.
وكانت روبي حددت من قبل تاريخ 10 أكتوبر الماضي لطرح الأغنية الجديدة ولكن قررت تأجيلها بسبب اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
جدير بالذكر أن الفنانة روبى شاركت خلال دراما رمضان بمسلسل حضرة العمدة، وهو من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب.
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