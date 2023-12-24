انتقادات لـ جاستن تيمبرليك بسبب بريتني سبيرز وجانيت جاكسون.. اعرف القصة

MENAFN - Youm7) انتقدت الممثلة الكوميدية كاثرين رايان، المغنى العالمى جاستن تيمبرليك بسبب سلوكه تجاه النجمة العالمية بريتني سبيرز والمغنية العالمية جانيت جاكسون في الماضي، ووصفته بأنه "وجه ثعبان بحر قذر".

كاثرين رايان وجاستن تيمبرليك

وتلقى تيمبرليك انتقادات كبيرة بسبب العديد من المعلومات التي كشفت عنها سبيرز عنه في مذكراتها الأخيرة The Woman In Me، حيث يعود تاريخ الثنائي بين عامي 1998 و2002، وزعمت سبيرز أن تيمبرليك خانها عدة مرات، وناقشت أيضًا كيف أضر بسمعتها من خلال أغنية "Cry Me A River" الخاصة به، بسبب أشارته الواضحة لـ خيانتها على في جملة:" a woman who looks like me cheats on him and he wanders around sad in the rain".

جاستن تيمبرليك وبريتني سبيرز وجانيت جاكسون

وأضافت أن وسائل الإعلام نظرت إليها على أنها "عاهرة حطمت قلب فتى أمريكا الذهبي"،

بينما كانت في الواقع في أسوأ حالتها في لويزيانا،

تحاول إصلاح قلبها المكسور بينما كان تيمبرليك يركض بسعادة في جميع أنحاء هوليوود.

وزعمت سبيرز أيضًا أن تيمبرليك ضغط عليها لإجراء عملية إجهاض عند حملها لأنه اعتقد أنهما "لم يكونا مستعدين لإنجاب طفل في حياتنا وكانا "صغيرين جدًا"، وأضافت سبيرز: "لو ترك الأمر لي وحدي، لم سأقوم بالأجهاض أبداً".

وبدا أن تيمبرليك يعترف بهذه الأحداث عندما أدلى بتعليق حول "عدم الاحترام" خلال أداء حديث لأغنيته الناجحة "Cry Me A River" في عرض مفاجئ بـ لاس فيجاس.

الآن، قامت رايان باستدعاء تيمبرليك في البودكاست الخاص بها " Telling Everybody Everything"، وصرحت رايان من خلاله :"قام جاستن تيمبرليك بإخراج وجهه الصغير من الصخرة التي كان يزحف خلفها من قبل، وبدأ حفله بـ أغنية "Cry Me A River" متعجرفًا، ولكن نحن نعلم أنه في وقت طرح الأغنية في 2002، اثرت الجدل في الصحافة بسبب الأغنية التي تدور حول خيانة بريتني سبيرز له".

وأضافت رايان قائلة: "كان من المفترض أن يكون الأمر يتعلق فقط بانفصالهما في الصحافة، ولم يكن بوسع جاستن تيمبرليك في حينها ارتكاب أي خطأ، وأمنا لم تكن لدى أي مشكلة معه، لكن هناك شيء سخيفيجب أن أقوله، وهو أنه لم يكن الرجل اللطيف الذي اعتقدنا أنه كذلك."

واصلت رايان انتقادها لـ

تيمبرليك بسبب تصرفاته المتعلقة بـ المغنية العالمية جانيت جاكسون والذى عانت منه خلال عرض في Super Bowl في عام 2004،

حيث شارك تيمبرليك في العرض وكشف عن ثدى جاكسون، الأمر الذي أثار جدلاً كبيرًا وأضر بمسيرتها المهنية في أثناء عدم تعرض تيمبرليك لأي عواقب.

وتابعت رايان

قائلة:" لقد شارك في الكشف عن ثدي جانيت جاكسون في مباراة Superbowl وكادت أن تفقد حياتها المهنية بسبب ذلك ولم يقال أي شيء عنه".

وأكدت رايان

قائلة:" لقد تحملت جانيت جاكسون، المرأة الأسطورية الشهيرة، كل هذه التخبطات بسبب ذلك وكان جاستن تيمبرليك على ما يرام، وفي انفصاله عن بريتني، خرجت أثناءها سبيرز عن مسارها نوعًا ما وكان جاستن تيمبرليك بخير لـ هذا مجددا هو ليس الرجل الجيد الذي اعتقدنا أنه كذلك".

ثم تناولت رايان رد سبيرز الواضح على "تعليق عدم الاحترام" الذي أطلقه تيمبرليك، حيث قالت: "كيف لم يحصل جاستن على التلميح الدقيق بأن بريتني لديها الكثير من المعجبين الذين يقفون إلى جانبها؟"، ومن ثم تسألت رايان قائلة:" هل يعتقد أنه سوف يفلت من هذا وسيتم وضع بريتني مرة أخرى تحت الوصاية؟ هل جاستن تيمبرليك موهوم؟".



