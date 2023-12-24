مشروبات شتوية هتخلى مزاجك رايق.. البابونج يهدى نومك والقرفة تقلل الإحباط

MENAFN - Youm7) بعض الأشخاص يشعرون بالاكتئاب والعزلة وتقلبات المزاج في فصل الشتاء لذلك يطلقون على فصل الشتاء موسم الاكتئاب رغم عشق البعض الآخر له، لكى تخرج من عزلتك ووحدتك في فصل الشتاء نقدم لك أبرز المشروبات التي تعمل تعديل الحالة المزاجية والشعور بالاسترخاء والهدوء وحسب ما ذكره موقعeverydayhealth فهى:

ماء دافئ مع ليمون

يمكن أن يؤثر الجفاف على قدرتك على التركيز لفترة طويلة، لذا فإن احتساء بعض الماء يعد أمرًا ذكيًا دائمًا. ولكن إذا كنت ترغب في صقل تركيزك بشكل أكبر، أضف عصرة لطيفة من عصير الليمون وزين كوبك بشريحة - تظهر الدراسات أن مجرد رائحة الليمون يمكن أن تحسن الأداء في المهام التي تتطلب قدرًا كبيرًا من التركيز وتعمل على تعديل المزاج.

شاي البابونج

شاي البابونج يخفف من القلق ويعمل على تعديل المزاج العام والشعور بالاسترخاء والهدوء.







-مشروب الكرز الدافئ

يعتبر من أكثر المشروبات التي تعمل على تعديل المزاج ويقلل من التوتر والقلق ويساعدك على النوم لأنه مصدر طبيعي لهرمون الميلاتونين والحمض الأميني تريبتوفان، الذي يعمل على تهدئة الجسم.

شاى القرفة

رائحة القرفة يمكن أن تؤدي إلى زيادة مشاعر اليقظة وتقليل الإحباط. بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن القرفة تحافظ على استقرار مستويات السكر في الدم ، لذلك إذا كان إحباطك نتيجة الرغبة الشديدة في تناول الطعام وتراجع الطاقة، فقد يكون هذا الشاي أكثر فعالية في تعزيز الحالة المزاجية.







- الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على بعض الخصائص التي تعمل على الاسترخاء والهدوء وتعديل المزاج العام.