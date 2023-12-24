مشروبات شتوية هتخلى مزاجك رايق.. البابونج يهدى نومك والقرفة تقلل الإحباط

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- Youm7) بعض الأشخاص يشعرون بالاكتئاب والعزلة وتقلبات المزاج في فصل الشتاء لذلك يطلقون على فصل الشتاء موسم الاكتئاب رغم عشق البعض الآخر له، لكى تخرج من عزلتك ووحدتك في فصل الشتاء نقدم لك أبرز المشروبات التي تعمل تعديل الحالة المزاجية والشعور بالاسترخاء والهدوء وحسب ما ذكره موقع
everydayhealth فهى:
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ماء دافئ مع ليمون
يمكن أن يؤثر الجفاف على قدرتك على التركيز لفترة طويلة، لذا فإن احتساء بعض الماء يعد أمرًا ذكيًا دائمًا. ولكن إذا كنت ترغب في صقل تركيزك بشكل أكبر، أضف عصرة لطيفة من عصير الليمون وزين كوبك بشريحة - تظهر الدراسات أن مجرد رائحة الليمون يمكن أن تحسن الأداء في المهام التي تتطلب قدرًا كبيرًا من التركيز وتعمل على تعديل المزاج.
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شاي البابونج
شاي البابونج يخفف من القلق ويعمل على تعديل المزاج العام والشعور بالاسترخاء والهدوء.
-مشروب الكرز الدافئ
يعتبر من أكثر المشروبات التي تعمل على تعديل المزاج ويقلل من التوتر والقلق ويساعدك على النوم لأنه مصدر طبيعي لهرمون الميلاتونين والحمض الأميني تريبتوفان، الذي يعمل على تهدئة الجسم.
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شاى القرفة
رائحة القرفة يمكن أن تؤدي إلى زيادة مشاعر اليقظة وتقليل الإحباط. بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن القرفة تحافظ على استقرار مستويات السكر في الدم ، لذلك إذا كان إحباطك نتيجة الرغبة الشديدة في تناول الطعام وتراجع الطاقة، فقد يكون هذا الشاي أكثر فعالية في تعزيز الحالة المزاجية.
- الشاي الأخضر
يحتوي الشاي الأخضر على بعض الخصائص التي تعمل على الاسترخاء والهدوء وتعديل المزاج العام.
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