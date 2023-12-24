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افهميه وما تحاوليش تصممى على رأيك.. اعرفى إزاي تتعاملي صح مع الزوج العنيد

12/24/2023 2:26:35 PM
(MENAFN- Youm7) لا تستطيع الكثيرات التعامل مع الرجل العنيد، وتتسبب بذلك في إشعال فتيل الخلافات بينها وبينه، والتي تحول حياتهما إلى جحيم، ولتجنب ذلك نستعرض في التقرير، نصائح للزوجة للتعامل مع الزوج العنيد، وفقًا لما ذكره موقع "punchng".

نصائح للتعامل مع الزوج العنيد افهمى سبب عنده

يجب على الزوجة أن تفهم سبب عناد زوجها وإصراره على تنفيذ وجهة نظره تجاه أمر ما، لعلها تكتشف إنه كان على صواب وتتبنى نفس وجهة نظره، أو تستطيع إقناعه بوجهة نظرها المختلفة.


التعامل مع الزوج العنيد خليكى إيجابية

مفتاح التعامل مع الزوج العنيد هو تجنب عداءه أو الشجار معه، لأن ذلك يزيد من إصراره وعناده، بل يجب على الزوجة أن تنتظر اللحظة التي يكون فيها هادئاً، وتتحدث معه بهدوء وعقلانية حتى تستطيع التفاوض معه .


زوج يعاند مع زوجته اختارى وقت مناسب للمناقشة

يجب على الزوجة أن تقاوم رغبتها في الدخول بجدال لا ينتهى مع زوجها العنيد، وتختار مواضيعها بعناية شديدة، وتتعلم كيف تتحكم في ردود أفعالها، وأفعاله أيضاً فلا تثير غضبه حتى لا تتشاجر معه بل تناقشه بهدوء وتنصت له.


زوجة تشعر بالحيرة ماتهتميش بعناده

و من أهم النصائح التي يجب اتباعها مع الزوج العنيد، هي عدم الاهتمام بعناده لأن ذلك يشجعه على الاستمرار والتمسك بهذه الصفة، بل يجب أن تتجاهل الزوجة هذه الصفة حتى تجعله من تلقاء نفسه يعيد التفكير في هذا الأمر مرة أخرى ويغير معاملتها معه.

خليكى حازمة

السبب الذي يجعل الزوج العنيد يتمادى في عناده هو استسلام زوجته والسماح له بذلك، لهذا يجب على الزوجة عند ملاحظة أن زوجها يعاند معها في أمر ما، عليها أن تهدأ وتتركه هو الآخر يهدأ، لكن لا تستسلم بتحقيق ماتريده، وتحاول أن تقنعه باستخدام حجة عقلانية ومنطقية.







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