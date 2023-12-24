افهميه وما تحاوليش تصممى على رأيك.. اعرفى إزاي تتعاملي صح مع الزوج العنيد

(MENAFN
- Youm7) لا تستطيع الكثيرات التعامل مع الرجل العنيد، وتتسبب بذلك في إشعال فتيل الخلافات بينها وبينه، والتي تحول حياتهما إلى جحيم، ولتجنب ذلك نستعرض في التقرير، نصائح للزوجة للتعامل مع الزوج العنيد، وفقًا لما ذكره موقع "punchng".
نصائح للتعامل مع الزوج العنيد افهمى سبب عنده
يجب على الزوجة أن تفهم سبب عناد زوجها وإصراره على تنفيذ وجهة نظره تجاه أمر ما، لعلها تكتشف إنه كان على صواب وتتبنى نفس وجهة نظره، أو تستطيع إقناعه بوجهة نظرها المختلفة.
التعامل مع الزوج العنيد خليكى إيجابية
مفتاح التعامل مع الزوج العنيد هو تجنب عداءه أو الشجار معه، لأن ذلك يزيد من إصراره وعناده، بل يجب على الزوجة أن تنتظر اللحظة التي يكون فيها هادئاً، وتتحدث معه بهدوء وعقلانية حتى تستطيع التفاوض معه .
زوج يعاند مع زوجته اختارى وقت مناسب للمناقشة
يجب على الزوجة أن تقاوم رغبتها في الدخول بجدال لا ينتهى مع زوجها العنيد، وتختار مواضيعها بعناية شديدة، وتتعلم كيف تتحكم في ردود أفعالها، وأفعاله أيضاً فلا تثير غضبه حتى لا تتشاجر معه بل تناقشه بهدوء وتنصت له.
زوجة تشعر بالحيرة ماتهتميش بعناده
و من أهم النصائح التي يجب اتباعها مع الزوج العنيد، هي عدم الاهتمام بعناده لأن ذلك يشجعه على الاستمرار والتمسك بهذه الصفة، بل يجب أن تتجاهل الزوجة هذه الصفة حتى تجعله من تلقاء نفسه يعيد التفكير في هذا الأمر مرة أخرى ويغير معاملتها معه.
خليكى حازمة
السبب الذي يجعل الزوج العنيد يتمادى في عناده هو استسلام زوجته والسماح له بذلك، لهذا يجب على الزوجة عند ملاحظة أن زوجها يعاند معها في أمر ما، عليها أن تهدأ وتتركه هو الآخر يهدأ، لكن لا تستسلم بتحقيق ماتريده، وتحاول أن تقنعه باستخدام حجة عقلانية ومنطقية.
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