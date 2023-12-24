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8 أخطاء صغيرة قد تفسد مظهرك.. اعرفى إزاي تتجنبيها وتمتعى بإطلالة مثالية

12/24/2023 2:26:35 PM
(MENAFN- Youm7) مظهرنا له تأثير كبير على شعورنا بالثقة، فعندما نشعر بأننا نبدو جيدين فإننا نشعر بمزيدٍ من الثقة والإيجابية، ولكن أحيانًا بعض الأخطاء الصغيرة يمكن أن تفسد مظهرنا وتجعلنا نشعر بعدم الثقة، رغم أن هذه الأخطاء يمكن تجنبها بأقل مجهود، وذلك من خلال اتباع بعض النصائح البسيطة، يوضح موقع "brightside" عدد منها:



طول بنطالك
ينصح بأخذ الاعتبار طول البنطلون، وفقًا لأسلوبك الشخصي وخياراتك فى الأحذية، إذا كنت تحبين ارتداء الكعب العالي
يجب أن يكون طول البنطلون مناسبًا حتى يتوقف قليلًا فوق الأرض، وإذا كانت الأحذية الرياضية هى خيارك المفضل فيجب أن يكون طول البنطلون مناسبًا ليكون متناسقًا مع خط الحذاء.



عدم مطابقة كريم الأساس مع رقبتك
إذا كنت قد أمضيت وقتًا في وضع مكياجك، ثم أدركت بعد فوات الأوان أن لون وجهك لا يتناسب مع رقبتك، فأنت لست وحدك، لذا يوصى بمطابقة لون أساس المكياج مع لون الرقبة والجسم. يجب توزيع الأساس بشكل متساوٍ على الجسم بأكمله من الوجه إلى الرقبة وحتى أسفل الفك.



ارتداء المطبوعات العملاقة
يفضل تجنب ارتداء الطبعات الكبيرة والمبالغ فيها، حيث تجعل الشخص يبدو أكبر حجمًا وتعمل على جذب الانتباه بشكل سلبي. يمكن تجربة ارتداء قطعة واحدة تحمل طبعة صغيرة ومناسبة مع الحفاظ على الباقي بألوان كلاسيكية ومحايدة.



ارتداء ملابس لا تمثلك
تعبر الملابس عن شخصيتك، لذلك لا تشعري بالارتياح عند ارتداء ملابس لا ترتديها في العادة، إذا كنتِتريدي الاختلاف يمكنك اللعب بالألوان والأنماط والأطوال مع الاحتفاظ باسلوبك.



عدم تقبل شكلك
من الأمور الهامة لاختيار الزي المناسب هي مراعاة شكل جسمك. يجب أن تسلط الملابس الصحيحة الضوء على شكل جسمك وتبرز مميزاتك. اختيار الملابس التي تناسب شكل جسمك يساعدك على الاستفادة القصوى من خزانتك.




عدم ارتداء الملابس المناسبة لعمرك
يتغير ما يلائمنا من الملابس مع مرور الوقت، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكنك الاستمرار في الظهور بمظهر رائع مع تقدمك في العمر . إذا لم تكن متأكدًا حقًا مما هو مناسب لك، فيمكن الالتزام بارتداء الملابس الكلاسيكية، لأنها تبدو أفضل مع مرور الوقت.




اختيار نظارة
لا تناسب شكل وجهك
شكل وجهك مهم أيضاً مثل شكل جسمك، لذلك عند شراء النظارات تعرفي على شكل وجهك إذا كان مربع أو بيضاوي واختاري النظارة التي تناسب كل شكل.



عدم ارتداء ملابس تعبر عن شخصيتك الفريدة:
تؤثر طريقة ارتدائنا للملابس على شعورنا وكيفية تعبيرنا عن شخصيتنا. من المهم ارتداء ملابس تعكس أسلوبنا الشخصي وتجعلنا نشعر بالراحة والثقة. يمكن تجربة اللعب بالألوان والأنماط دون التخلي عن أسلوبك الشخصي.
















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