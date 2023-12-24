11 علامة تحذرك إن عندك صدمة عاطفية سببها الإكس.. العزلة وقلة التركيز منها

MENAFN - Youm7) "حالة من الإنكار والخوف والشعور بالذنب الدائم وحالتك النفسية تزداد سوءًا كل يوم"، هذه هي الحالة التي يعيشها الكثيرون بعد الصدمات العاطفية، وهنا يتطلب الأمر جهدًا كبيرًاللتخلص من هذه الاعراض التي تظهر عليك والتي تسمى بـ"الألم العاطفى"

وحسب ما ذكره موقع yourtango إذا كنت تريد أن تتعلم كيفية التغلب على الانفصال حتى تتمكن من المضي قدمًا في الحياة، فمن المهم تحديد العلامات التي تشير إلى تعرضك لصدمة نفسية وتعاني من صدمة عاطفية وهى:







- نوبات عاطفية

أنت تستسلم للانهيارات المتكررة وتوجه غضبك غير المبرر إلى عائلتك وأصدقائك، وإنها علامة على الضيق والغضب المكبوت.

- خامل

بالكاد يمكنك البقاء مستيقظًا أثناء النهار أنت تنام على مدار الساعة أو تعاني من الأرق وتحتاج إلى دواء لتغفو ليلًا،

تراودك كوابيس متكررة عنه وعن أحداث الاعتداء عليه.







- لديك ذكريات الماضي

المشاهد والأصوات والروائح (على سبيل المثال: رنين الهاتف، أو رائحة البرفان) تثير خوفك فجأة وتزيد من حزن الانفصال لديك.

- تعزل نفسك

أنت متعب، أنت تتجول في المنزل مرتديًا ملابس النوم وتترك مظهرك يختفي. باستثناء الذهاب إلى العمل، فإنك تختبئ في منزلك وتتجنب التفاعل مع عائلتك وأصدقائك.







- في حالة صدمة

تعاني من نوبات الهلع، وتسارع نبضات القلب، والقلق الشديد يتم تدمير شهيتك، وقد ينخفض ​​وزنك بشكل كبير، وقد يتساقط شعرك، وقد يكون لديك أيضا أفكارانتحارية.

- لا تستطيع التركيز

يسيطر عليك الاكتئاب ويتوقف عقلك عن العمل، أنت غير قادر على التركيز على عملك أو مهامك الصغيرة أو حياتك اليومية بشكل عام، عقلك يحميك بالذهاب إلى مكان آخر في رأسك.

- تشعر بالغضب

أنت غاضب من الطريقة الظالمة والقاسية التي عاملك بها وقد تكون غاضبًا جدًا منه لدرجة أنك ترغب في ضربه وفي اللحظة التالية، تجتاحك موجة مد من الحزن والدموع والافتقاد له.

-أنت تلوم نفسك ظلما

تزيد من صدمتك من خلال لوم نفسك على فشل علاقتك ، و تفكيرك غير عقلاني. إنه يوبخك ويسيء إليك، وتعتقد خطأً أنك فعلت شيئًا أدى إلى سلوكه المؤذي، ويغمرك الشعور بالذنب والندم والحزن.







- خائف

فكرة أن تكون وحيدًا تصيبك بالشلل، أنت خائف مما سيحدث لك بدونه في حياتك. أنت خائف من أنك لن تكون قادرًا على الاعتناء بنفسك.

- حالة إنكار

لا يمكنك أن تصدق أن علاقتك قد انتهت، تظل تأمل وتصلي وتحلم أنه سيتصل بك، ويطلب منك المغفرة، وتتصالح معه، وتعود الأمور كما كانت في البداية عندما كان محبًا وحنونًا ومهتمًا.

- تستعيد الذكريات المؤلمة

تعيد صياغة المحادثات المؤلمة والأحداث المسيئة في علاقتك، ولا يمكنك أن تبدأ عملية الشفاء، لأنك عالق في الماضي.



القبول هو أصعب جزء من الحزن إن التخلي عن الأمل في المصالحة مع من تحب هو بمثابة الموت إن قبول الحقيقة القاسية المتمثلة في أنك لن تراه أو تتحدث معه أو تلمسه مرة أخرى أمر غير مفهوم.