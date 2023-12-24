6 نصائح بسيطة تساعد طفلك على تذكر دروسه خلال أيام الامتحانات

MENAFN - Youm7) نمر خلال تلك الفترة بمرحلة نهاية العام الدراسي الأول والدخول على مرحلة المراجعات لجميع الدروس والاستعداد الجيد للامتحانات، وذلك للخروج بأفضل التقييمات، ويبحث الوالدان عن طرق سهلة تساهم في جعل المراجعات بسيطة لأطفالهم، يتذكرون من خلالها جميع النقاط الذين قاموا بدراستها، ويصبحمستوى أطفالهم التعليمي مميز، ويمكنك تتبع هذه النصائح للحصول على أفضل مراجعة للمواد التعليمية بسهولة وفقا لما نشره موقعparentcircle:

الثقة



للمراجعة على جميع الدروس بسهولة وتحصيل جميع المعلومات، على الوالدين بناء الثقة في أطفالهم، لأن كثير من الأطفال لا يحققون الأداء الجيد في الامتحانات

بسب انعدام الثقة بنفسهم، فعلى الوالدين تشجيع الأطفال والحديث دائما بالإيجاب عن مستواهم الدراسي.



كتابة العناصر الرئيسية

تدوين العناصر الرئيسية من الطرق الأساسية التي تساهم في تذكر الدرس، وبمجرد أن يتذكرها الطفل يكون قادر على الإجابة كاملة.

القراءة الجيدة



بعد مذاكرة الدرس جيدا وتحصيل معلوماته وكتابتها، يقوم الطفل بقراءة الدرس يوميا فقط هذه من الطرق التي تساعد أيضا في تذكر جميع المعلومات وعدم نسينها بسرعة.

القراءة جيدا النظام الغذائي

ما يساعد الأطفال في التقدم مستواهم الدراسي واجتياز الامتحانات بسهولة، هو نظامهم الغذائي و اتباعهم نظام متوازن بعيدا عن الوجبات الجاهزة، ووتناول الخضروات والفاكهة التي تساعد في زيادة التركيز.

المراجعة مع الأصدقاء

بعض من الأطفال يشعرون أنهم يعلمون جميع الدروس والنقاط، ولكن مع هذه المشاعر

اجعله يقوم بالمراجعة ما أصدقائه، فهذا يوضح أن كان الطفل حقا يعلم جميع النقاط أم توجد بعض الفجوات عليه العمل بها.

المراجعة مع الأصدقاء عمل المخططات

مشاركة الطفل وأحد الوالدين في تدوين جميع معلومات الدرس في مخطط منسق يضم المفاهيم المهمة، من إحدى الطرق الأساسية في جعل مراجعة الدروس سهلة.



عمل مخطط