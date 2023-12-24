6 نصائح بسيطة تساعد طفلك على تذكر دروسه خلال أيام الامتحانات

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- Youm7) نمر خلال تلك الفترة بمرحلة نهاية العام الدراسي الأول والدخول على مرحلة المراجعات لجميع الدروس والاستعداد الجيد للامتحانات، وذلك للخروج بأفضل التقييمات، ويبحث الوالدان عن طرق سهلة تساهم في جعل المراجعات بسيطة لأطفالهم، يتذكرون من خلالها جميع النقاط الذين قاموا بدراستها، ويصبح
مستوى أطفالهم التعليمي مميز، ويمكنك تتبع هذه النصائح للحصول على أفضل مراجعة للمواد التعليمية بسهولة وفقا لما نشره موقع
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الثقة
للمراجعة على جميع الدروس بسهولة وتحصيل جميع المعلومات، على الوالدين بناء الثقة في أطفالهم، لأن كثير من الأطفال لا يحققون الأداء الجيد في الامتحانات
بسب انعدام الثقة بنفسهم، فعلى الوالدين تشجيع الأطفال والحديث دائما بالإيجاب عن مستواهم الدراسي.
كتابة العناصر الرئيسية
تدوين العناصر الرئيسية من الطرق الأساسية التي تساهم في تذكر الدرس، وبمجرد أن يتذكرها الطفل يكون قادر على الإجابة كاملة.
القراءة الجيدة
بعد مذاكرة الدرس جيدا وتحصيل معلوماته وكتابتها، يقوم الطفل بقراءة الدرس يوميا فقط هذه من الطرق التي تساعد أيضا في تذكر جميع المعلومات وعدم نسينها بسرعة.
القراءة جيدا النظام الغذائي
ما يساعد الأطفال في التقدم مستواهم الدراسي واجتياز الامتحانات بسهولة، هو نظامهم الغذائي و اتباعهم نظام متوازن بعيدا عن الوجبات الجاهزة، ووتناول الخضروات والفاكهة التي تساعد في زيادة التركيز.
المراجعة مع الأصدقاء
بعض من الأطفال يشعرون أنهم يعلمون جميع الدروس والنقاط، ولكن مع هذه المشاعر
اجعله يقوم بالمراجعة ما أصدقائه، فهذا يوضح أن كان الطفل حقا يعلم جميع النقاط أم توجد بعض الفجوات عليه العمل بها.
المراجعة مع الأصدقاء عمل المخططات
مشاركة الطفل وأحد الوالدين في تدوين جميع معلومات الدرس في مخطط منسق يضم المفاهيم المهمة، من إحدى الطرق الأساسية في جعل مراجعة الدروس سهلة.
عمل مخطط
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